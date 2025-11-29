  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۸:۳۴

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در گفتگو با مهر عنوان کرد؛

سهمیه بنزین خودروهای تعویض پلاکی قطع نمی‌شود

سهمیه بنزین خودروهای تعویض پلاکی قطع نمی‌شود

یک مقام مسئول گفت: خودروی نوشماره داخلی در این تصویب‌نامه ابلاغ شده هیئت وزیران خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه آمده بیرون برای اولین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از به تصویب رسیدن مصوبه هیئت وزیران انتقادات فراوانی به حذف سهمیه سوخت برای خودروهای نوشماره شد، چرا که یک روز پس از آن فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد: علاوه بر خودروهای نوشماره خودروهایی که تعویض پلاک کنند اقدام کنند دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمی‌شوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند.

اما کرامت ویس کرمی مدیرعامل پخش فرآورده‌های نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر رابطه با این موضوع می‌گوید: منظور از خودروی نوشماره داخلی در این تصویب‌نامه ابلاغ شده هیئت وزیران خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه آمده بیرون برای اولین بار پلاک می‌شود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.

وی ادامه داد: بنابراین منظور خودرویی است که کار نکرده صفر کیلومتر کارخانه‌ای است که می‌خواهد پلاک شود.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی خاطر نشان کرد: در صورتی که کسی تا کنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند مشمول این بند نمی‌شود زیرا خودروی نو شماره به خودروهایی صفر کیلومتری که تا کنون پلاک نشده‌اند اطلاق می‌شود.

کد خبر 6670748
فاطمه صفری دهکردی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • میرجلیلی AU ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام اصلا چنین چیزی نمیشه که!بعدچندسال برای اولین بار داریم ماشین میخریم بنزین۵تومنی بزنیم!بایداونایی که چندتاماشین دارن بنزین گرون بزنن نه کسی که یکی ماشین با بدبختی خریده
    • IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      سلام اون ملت بیچاره که با ملی وام و قرض یک خودروی داخلی ثبت نام کرده ، و بعد از یکسال هنوز شرکت سایپا اون رو تحویل نداده ، چیه که نباید کارت سوخت بهش تعلق بگیره ؟؟؟
    • بهروز IR ۱۱:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      سوء مدیریت نشان می‌دهد چقدر تصمیمات اشتباه واسفناک هست به جای اینکه سهمیه بنزین ماشینهای قدیمی وفرسوده را قطع کنند ماشینهای تازه تولید را قطع می‌کنند کی می‌خواهند یاد بگیرند
    • علیرضا امانی IR ۱۶:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
      0 0
      پاسخ
      جناب ویس کرمی همین هم اشتباه و ظالمانه هست اساسا خودورهای داخلی با این قیمت های نجومی که الان بعضی از انها بیش از یک میلیارد و دویست قیمت دارند درحقیقت پول این افزایش قیمت بنزین را جلو جلو پرداخت کرده‌اند بله خودروهای خارجی چه تولید داخل یا وارداتی خوب بالطبع نباید مشمول تخصیص کارت سوخت بشوند البته برای جلوگیری از قاچاق سوخت بنزین بنطر باید برای همین خودروها نیز کارت سوخت ارائه اما با سهمیه ماهیانه مشخص وقیمت ۵هزارتومن وکارت جایگاه داران که یکی از عوامل تشدید مصرف وقاچاق است جمع آوری بشه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها