به گزارش خبرنگار مهر، پس از به تصویب رسیدن مصوبه هیئت وزیران انتقادات فراوانی به حذف سهمیه سوخت برای خودروهای نوشماره شد، چرا که یک روز پس از آن فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعلام کرد: علاوه بر خودروهای نوشماره خودروهایی که تعویض پلاک کنند اقدام کنند دیگر مشمول سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی نمیشوند و باید از بنزین با نرخ ۵ هزار تومان استفاده کنند.
اما کرامت ویس کرمی مدیرعامل پخش فرآوردههای نفتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر رابطه با این موضوع میگوید: منظور از خودروی نوشماره داخلی در این تصویبنامه ابلاغ شده هیئت وزیران خودروی صفر کیلومتری است که تازه از کارخانه آمده بیرون برای اولین بار پلاک میشود، نه اینکه تعویض پلاک باشد.
وی ادامه داد: بنابراین منظور خودرویی است که کار نکرده صفر کیلومتر کارخانهای است که میخواهد پلاک شود.
مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی خاطر نشان کرد: در صورتی که کسی تا کنون خودرویی نداشته و نسبت به خرید خودرو کارکرده اقدام کند مشمول این بند نمیشود زیرا خودروی نو شماره به خودروهایی صفر کیلومتری که تا کنون پلاک نشدهاند اطلاق میشود.
