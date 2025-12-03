انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی؛ شرکت پخش اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از آمادگی این شرکت برای اجرای مصوبه انتقال سهمیه سوخت از کارت شخصی به کارت بانکی خبر داد و گفت: تا این لحظه آئین‌نامه اجرایی این طرح ابلاغ نشده است؛ هر زمان که این آئین‌نامه از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس تکالیف و تعهدات مندرج در این ابلاغیه اقدام می‌کند.

ویس‌کرمی درباره مصوبه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در رابطه با انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: بر اساس جز (۲) بند «ت» تبصره (۳) این قانون، وزارت نفت از طریق شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مکلف شده تا با همکاری بانک مرکزی امکان انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو را فراهم کند که آئین‌نامه اجرایی این مصوبه باید از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت تهیه و حداکثر در مدت دو ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران برسد.

وی با بیان اینکه از زمان ابلاغ این تکلیف قانونی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیگیر تدوین آئین‌نامه بوده و نشست‌های کارشناسی و مدیریتی متعددی در سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون اقتصاد دولت برگزار شده است، تصریح کرد: در این نشست‌ها، نظرات کارشناسی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارائه شد و پیش‌نویس‌های مختلف آئین‌نامه مورد بررسی قرار گرفت. سرانجام پس از برگزاری چند نشست در کمیسیون اقتصاد دولت، چه در کمیته‌های فرعی و چه در کمیسیون اصلی، پیش‌نویس آئین‌نامه اجرایی نهایی و مقرر شد برای تصویب به هیئت وزیران ارسال شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تأکید بر اینکه تا این لحظه آئین‌نامه اجرایی ابلاغ نشده است و هر زمان که این آئین‌نامه از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شود، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس تکالیف و تعهدات مندرج در این ابلاغیه اقدام خواهد کرد، گفت: این اقدام یک الزام قانونی است و حتماً باید انجام شود، از این رو در صورت ابلاغ آئین‌نامه اجرایی به تکالیف خود عمل می‌کنیم.

ویس‌کرمی با اعلام اینکه زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت به‌منظور انتقال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، چه از نظر سخت‌افزاری و چه نرم‌افزاری، بررسی و آماده شده است، یادآور شد: شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در کنار پیگیری‌های قانونی، اقدام‌های لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزام‌های جدید را انجام داده است و آمادگی کامل برای اجرای مصوبه را دارد.