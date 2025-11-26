باقری بنابی: جهاد تبیین مأموریت جدید بسیج است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی اکبر باقری بنابی عصر چهارشنبه در تجمع باشکوه بسیجیان شهرستان پارس‌آباد که در مصلای این شهرستان برگزار شد با تبریک هفته بسیج، خطاب به جوانان اظهار کرد: بروید و تاریخ انقلاب را بخوانید؛ دهه اول و دوم و جریانات سیاسی داخل کشور را بشناسید. مهم‌ترین وظیفه بسیج در دوران معاصر، جهاد تبیین است. اگر در گذشته جهاد در جبههٔ حق علیه باطل بود، امروز میدان جنگ تغییر کرده و به عرصه جنگ نرم تبدیل شده است.

وی با اشاره به نقش ولایت فقیه افزود: اگر ولایت فقیه نبود، امروز غرب کشور تجزیه شده و تحت سلطه دشمن بود. آمریکا با هویت ما مشکل دارد؛ مسئله هسته‌ای و موشکی بهانه است. آمریکا به هیچیک از توافقات پایبند نبوده و با استقلال ایران مخالف است. همان‌گونه که امام خمینی (ره) فرمودند: "امروز سر و کار ما با آمریکاست، که منفورترین افراد نزد ملت ما هستند.

امام جمعه پارس آباد در ادامه به جوانان توصیه کردند: کتاب بخوانید و استفاده بهینه از فضای مجازی داشته باشید. خوب است که یادگاران هشت سال دفاع مقدس برای تبیین جهاد بیایند و از خاطرات جنگ تحمیلی بگویند.

در پایان، حجت‌الاسلام باقری بنابی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن علیه ایران، خطاب به جوانان بیان داشت: اگر ولایت فقیه نبود، زحمات شهیدان هسته‌ای و موشکی از بین می‌رفت. از مزیت‌های هوش مصنوعی بهره ببرید و خود را در برابر جنگ ترکیبی دشمن در آینده آماده کنید.