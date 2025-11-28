امام جمعه‌ قم: بفرموده رهبر معظم انقلاب آمریکا شایسته مذاکره نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم با اشاره به ویژگی‌های ممتاز اهل‌بیت (ع)، بر نقش برجسته آنان در شناسایی مؤمنان و منافقان در تاریخ اسلام تأکید کرد.



وی با یادآوری نقل‌های معتبر از منابع روایی گفت: پیامبر اسلام (ص) حضرت علی (ع) را شاخص ایمان معرفی کردند و محبت آن حضرت را ملاک ایمان و دشمنی با او را نشانه نفاق دانستند.



خطیب نماز جمعه قم افزود: در برخی روایات آمده است که اگر ولایت امیرالمؤمنین (ع) نبود، جبهه حق و باطل برای جامعه اسلامی آشکار نمی‌شد.



وی در ادامه، با اشاره به جایگاه ممتاز حضرت زهرا (س)، اظهار داشت: طبق بیان امیرالمؤمنین (ع)، وجود مبارک حضرت صدیقه طاهره نقشی اساسی در رسوا کردن منافقان پس از رحلت رسول خدا (ص) داشت و این مسئولیت بزرگ با مجاهدت و ایثار ایشان محقق شد.



آیت الله سعیدی عنوان کرد: منابع تاریخی نقل کرده‌اند که حضرت زهرا (س) با وجود آسیب‌های جسمی و رنج فراوان، برای انجام این رسالت الهی به خانه‌های مهاجران و انصار مراجعه می‌کردند تا حجت را بر مردم تمام کنند.



وی با بیان اینکه بی‌توجهی برخی از مردم مدینه به یاری حق و اهل‌بیت (ع) موجب انحرافات تاریخی شد، گفت: بر اساس منابع دینی، کسانی که از یاری اهل‌بیت (ع) سر باز زدند، مورد لعن الهی قرار گرفتند و این موضوع در منابع متعدد ذکر شده است.



خطیب نماز جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود، به محورهای مهم بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب درباره بسیج اشاره کرد و افزود: معظم‌له نیروی بسیج را ظرفیتی فراتر از یک سازمان اداری دانستند و تأکید کردند هر فرد مؤمن و دلسوز کشور که در دفاع از منافع ملی تلاش می‌کند، در زمره بسیجیان است، حتی اگر عضویت رسمی نداشته باشد.



خطیب جمعه قم گفت: توجه به این ظرفیت عظیم باید در دستگاه‌های مختلف کشور تقویت شود، زیرا این نیرو در بحران‌ها قابل اتکا و دارای نقش تعیین‌کننده است.



وی با پرداختن به بخش دیگری از بیانات رهبر معظم انقلاب، مسئله انسجام ملی را مهم و ضروری دانست و بیان کرد: دشمنان جمهوری اسلامی طی حوادث اخیر می‌کوشیدند میان ملت و نظام فاصله بیندازند و بر پایه تحلیل‌های نادرست، تصور کرده بودند زمان مناسبی برای ضربه زدن به کشور فراهم شده است.



وی اضافه کرد: این هجمه گسترده که همراه با شهادت شماری از مردم و نیروهای امنیتی بود، نه‌تنها به هدف دشمنان نرسید بلکه موجب شد ملت ایران با شعارهای ضدآمریکایی و ضدصهیونیستی، وحدت بیشتری از خود نشان دهند.



امام جمعه قم همچنین شایعات منتشرشده درباره ارسال پیام از سوی ایران به آمریکا را تکذیب کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب این ادعاها را بی‌اساس خواندند و تأکید کردند دولت آمریکا شایستگی ارتباط و مذاکره با جمهوری اسلامی را ندارد.



وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات تأکیدی رهبر انقلاب، لزوم حمایت از دولت و رئیس‌جمهور بود؛ چرا که دولت بار سنگینی بر دوش دارد و در حال تکمیل برخی از کارهای نیمه‌تمام و اجرای طرح‌های مهم است.



آیت الله سعیدی افزود: در کنار این توصیه، مسأله پرهیز از اسراف نیز مورد توجه قرار گرفت و اعلام شد که اسراف یکی از خطرات جدی برای کشور است.



خطیب نماز جمعه قم با اشاره به توصیه رهبر معظم انقلاب بر ارتباط معنوی با خداوند و ضرورت دعا برای نزول باران، امنیت و عافیت جامعه، گفت: ایشان بر انس و گفت‌وگوی قلبی با خدا تأکید داشتند؛ همان نصیحتی که به شهید نصرالله نیز فرموده بودند.



آیت الله سعیدی در بخش پایانی خطبه‌ها با بیان ضرورت مراقبت از نهاد خانواده، تصریح کرد: خانواده نخستین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی است و بر اساس آیات قرآن، محل شکل‌گیری شخصیت انسان به شمار می‌رود.



وی گفت: ترویج بدگمانی، تشویق به طلاق و رفتارهایی که بنیان خانواده را سست می‌کند، از آسیب‌های جدی امروز است و برخی جریان‌ها با ایجاد چنین زمینه‌هایی، موجب گسترش ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی می‌شوند.



وی از خانواده‌ها خواست با مراقبت از فرزندان خود در برابر این آسیب‌ها، بنیان خانواده را مستحکم نگه دارند.



امام جمعه قم با گرامیداشت هفته نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، ایستادگی این نیرو در برابر دشمنان و اجرای رزمایش‌های بازدارنده را مورد تقدیر قرار داد.



وی همچنین یاد شماری از دانشمندان هسته‌ای ازجمله شهید فخری‌زاده را گرامی داشت و ضمن اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس و روز مجلس، برای توفیق نمایندگان ملت در انجام مسئولیت‌های خود دعا کرد.