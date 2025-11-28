  1. استانها
تقویت ایمنی دامی چابهار با اجرای بیش از ۲۶۴ هزار نوبت واکسیناسیون

چابهار - شهرستان چابهار با اجرای ۲۶۴ هزار نوبت واکسیناسیون دام سبک و سنگین و فعال‌سازی پنج واحد قرنطینه مرزی به یکی از مناطق موفق کشور در کنترل بیماری‌های واگیر دامی تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره دامپزشکی چابهار طی سال جاری با اقدامات گسترده بهداشتی و قرنطینه‌ای، سطح ایمنی جمعیت دامی منطقه را در وضعیت پایدار قرار داده است.

بر اساس گزارش این اداره، ۵ هزار و ۳۹۸ رأس دام سنگین و ۸۷ هزار و ۳۹۵ رأس دام سبک تحت پوشش خدمات دامپزشکی قرار دارند. وجود زیرساخت‌هایی همچون قرنطینه‌های مرزی، واحدهای پرواربندی، کشتارگاه صنعتی و مراکز بسته‌بندی گوشت، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه دامپروری منطقه فراهم کرده است.

داریوش سرگزی، رئیس اداره دامپزشکی چابهار، صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به نقش این اقدامات گفت: استمرار واکسیناسیون، فعال‌سازی واحدهای قرنطینه و رصد میدانی روستاها، سد مستحکمی در برابر بیماری‌های واگیردار ایجاد کرده است.

از ابتدای سال تاکنون ۲۵۲ هزار و ۸۳۸ نوبت واکسیناسیون دام سبک و ۱۰ هزار و ۵۸۹ نوبت دام سنگین علیه بیماری‌های استراتژیک از جمله طاعون نشخوارکنندگان کوچک، تب برفکی، آبله و بروسلوز انجام شده است. همچنین ۱٬۰۶۹ قلاده سگ صاحب‌دار علیه بیماری هاری واکسینه شده‌اند.

این اقدامات همراه با کنترل تردد دامی در پنج واحد قرنطینه مرزی، موجب کاهش چشمگیر بیماری‌های مشترک بین انسان و دام شده است. سرگزی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از معیشت مردم چابهار به دامداری وابسته است و پایداری این فعالیت اقتصادی بدون کنترل بیماری‌ها امکان‌پذیر نیست.

در مجموع، اجرای بیش از ۲۶۴ هزار نوبت واکسیناسیون، پایش مستمر واحدهای اپیدمیولوژیک و آموزش جامعه روستایی و عشایری، چابهار را در جایگاه یکی از مناطق موفق کشور در مدیریت بیماری‌های دامی قرار داده است.

