به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حمیدی در جلسه ستاد استانی مقابله با تب برفکی و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان، بر هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی و اطلاع‌رسانی گسترده به دامداران و مرغداران تأکید کرد.

وی ضمن قدردانی از اقدامات دامپزشکی استان در مهار کانون بیماری در بندرگز، حضور کارشناسان در دامداری‌ها با امکانات محدود را اقدامی ارزشمند دانست و بر برگزاری کلاس‌های آموزشی در سطح دهستان‌ها توسط بخشداران و دامپزشکی تأکید کرد و افزود: دامداران با مشاهده نمونه‌های بیماری باید حساسیت بیشتری پیدا کنند.

حمیدی با اشاره به ضرورت کنترل فروش مرغ زنده و همکاری نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و دستگاه قضائی، اظهارکرد: رأی‌های قضائی باید اثرگذار باشند و مستندات قانونی در اختیار قضات قرار گیرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان همچنین بر نظارت دقیق بر لاشه‌های کشتارگاه‌ها و همکاری سازمان صنعت، اتحادیه‌های صنفی و شبکه بهداشت با دامپزشکی تأکید کرد.

حمیدی با قدردانی از تخصیص ۸۵ درصد اعتبارات واکسن، خواستار افزایش سهم اعتبارات بحران برای گلستان شد و بیمه دام‌ها را تنها راه جبران خسارت عنوان کرد و از فرمانداران و دهیاری‌ها خواست دامداران را نسبت به بیمه ترغیب کنند.

وی تلاش همه دستگاه‌ها را ستود و بر همکاری مستمر فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها تأکید کرد تا با اقدامات پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی گسترده، از خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی بیماری‌های دامی جلوگیری شود.