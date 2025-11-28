  1. استانها
یگانگی: اتومبیلرانی مازندران نیازمند پیست مسابقه است

ساری - سرپرست هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی مازندران با اشاره به نیاز اساسی به زمین برای پیست مسابقات، خواستار حمایت بیشتر مسئولان برای توسعه این رشته‌ها شد.

آریا یگانگی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین نیاز ما در حال حاضر تخصیص زمین مناسب برای پیست موتورسواری و اتومبیلرانی است و از ریاست بنیاد عمران و مسکن بابلسر که در این زمینه همواره حامی ما بوده‌اند، قدردانی می‌کنیم.

وی درباره مسابقات روز جاری افزود: این دوره از رقابت‌ها به مناسبت هفته بسیج و یادواره شهدا برگزار می‌شود و در بخش موتورکراس بیش از ۶۰ شرکت‌کننده از چهار استان در کلاس‌های ۲۵۰ سی‌سی، ۴۵۰ سی‌سی و آماتور حضور دارند.

مشاور اجرایی موتورسواری و اتومبیلرانی ستادکل نیروهای مسلح کشور همچنین گفت: رشته آفرود آماتور با بیش از ۵۰ خودرو در سه کلاس بانوان، منفی ۳۵۰۰ و مثبت ۳۵۰۰ در حال برگزاری است که پنج آفرودر در کلاس بانوان شرکت دارند.

یگانگی در پایان خاطرنشان کرد: مازندران یکی از استان‌های قدرتمند کشور در رشته‌های موتورسواری و اتومبیلرانی است، اما برای رشد و توسعه این ورزش‌ها به حمایت و توجه ویژه مسئولان نیاز دارد. با کمک مسئولان، جایگاه ورزشکاران استان در سطوح ملی و بین‌المللی ارتقا خواهد یافت.

