یگانگی: اتومبیلرانی مازندران نیازمند پیست مسابقه است

آریا یگانگی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیشترین نیاز ما در حال حاضر تخصیص زمین مناسب برای پیست موتورسواری و اتومبیلرانی است و از ریاست بنیاد عمران و مسکن بابلسر که در این زمینه همواره حامی ما بودهاند، قدردانی میکنیم.
وی درباره مسابقات روز جاری افزود: این دوره از رقابتها به مناسبت هفته بسیج و یادواره شهدا برگزار میشود و در بخش موتورکراس بیش از ۶۰ شرکتکننده از چهار استان در کلاسهای ۲۵۰ سیسی، ۴۵۰ سیسی و آماتور حضور دارند.
مشاور اجرایی موتورسواری و اتومبیلرانی ستادکل نیروهای مسلح کشور همچنین گفت: رشته آفرود آماتور با بیش از ۵۰ خودرو در سه کلاس بانوان، منفی ۳۵۰۰ و مثبت ۳۵۰۰ در حال برگزاری است که پنج آفرودر در کلاس بانوان شرکت دارند.
یگانگی در پایان خاطرنشان کرد: مازندران یکی از استانهای قدرتمند کشور در رشتههای موتورسواری و اتومبیلرانی است، اما برای رشد و توسعه این ورزشها به حمایت و توجه ویژه مسئولان نیاز دارد. با کمک مسئولان، جایگاه ورزشکاران استان در سطوح ملی و بینالمللی ارتقا خواهد یافت.
