مسابقات موتورکراس و آفرودآماتور مازندران در بابلسر پایان یافت

بابلسر - مسابقات موتورکراس و آفرود آماتور در مازندران با معرفی نفرات برتر در بابلسر به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات موتورکراس و آفرود آماتور در مازندران با معرفی نفرات برتر عصر جمعه در بابلسر به کار خود پایان داد.

در بخش نخست این دور از مسابقات که از صبح جمعه ۷ آذر ماه در پارکینگ ۹ بابلسر برگزار شد، بیش از ۶۰ ورزشکار حرفه‌ای در کلاس‌های ۲۵۰ سی‌سی، ۴۵۰ سی‌سی و آماتور موتورکراس به رقابت پرداختند و پیش از ظهر با معرفی قهرمانان این بخش به پایان رسید.

در بخش دوم، بیش از ۵۰ آفرودر در ۳ کلاس بانوان، منفی ۳۵۰۰ و مثبت ۳۵۰۰ شرکت کردند. در کلاس منفی ۳۵۰۰ مرتضی عسگرزاده موفق به کسب کاپ قهرمانی شد. سعید خلعتبری و آرین اکرا موسی‌پور نیز به جایگاه‌های دوم و سوم این رقابت‌ها دست یافتند.

در کلاس بانوان مسابقات، آیدا بابایی سکوی نخست را به دست آورد و سمیه حبیبی و حدیث علیزادگان به جایگاه‌های دوم و سوم دست پیدا کردند.
در کلاس مثبت ۳۵۰۰ به ترتیب حمزه قربانی، فراز پیوندی و محمدامین رحمتیان موفق به فتح سکوهای اول تا سوم شدند.

