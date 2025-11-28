دنبال زمین برای پیست اتومبیلرانی و موتورسواری مازندران هستیم

حسین بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری این دوره از مسابقات، درباره لزوم تخصیص فضای ورزش به رشتههای اتومبیلرانی و موتورسواری اظهار داشت: به دنبال تخصیص و واگذاری زمین از بنیاد مستضعفان به ورزش اتومبیلرانی و موتورسواری هستیم و امیدواریم مساعدت لازم برای توسعه این ورزش انجام شود.
وی تاکید کرد: تلاش ما توسعه سرانه ورزشی و احداث و تجهیز فضای لازم برای تخلیه انرژی ورزشکاران این رشته است.
بریمانی با تاکید بر حمایت از ورزش بانوان یادآور شد: بانوان استان همواره در سطوح ملی و بینالمللی رشتههای مختلف درخشیدهاند و در بسیاری رشتهها حضور زنان پررنگتر است.
وی گفت: ورزشکاران زن استان از ابتدای سال، ۶۵ مدال قهرمانی در سطوح ملی و بینالمللی کسب کردند که نشانگر ظرفیت قابلتوجه ورزش زنان در استان است.
