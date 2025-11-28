جاده چالوس یکطرفه شد

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر افرود محور کندوان مسیر جنوب به شمال از تهران به سمت چالوس و آزادراه تهران-شمال به دلیل تخلیه ترافیکی تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی‌گفت: از نظر شرایط ترافیکی، در محور کندوان مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های ماسال تا میانک و انارک تا ولی‌آباد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

صادقی ادامه داد: همچنین در محور هراز مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های سه‌راهی چلاو، بای‌جان، شاهاندشت و رینه نیز ترافیک سنگین است. در سایر محورهای ترافیک به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: از نظر شرایط آب و هوایی، هیچگونه مداخلات جوی در استان مشاهده نشده است.