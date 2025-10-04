صادقی: جاده چالوس یکطرفه است؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر از تغییر وضعیت ترافیکی محورهای استان و اقدامات پلیس برای تخلیه بار ترافیکی در برخی مسیرها خبر داد. وی اعلام کرد که بهمنظور کاهش ترافیک سنگین و تسهیل در عبور و مرور مسافران، تصمیم به یکطرفه کردن مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران شمال گرفته شده است.
صادقی در این خصوص توضیح داد: تردد در مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران شمال (از تهران و کرج به سمت چالوس) تا اطلاع ثانوی بهصورت یکطرفه خواهد بود. این تصمیم بهمنظور تخلیه بار ترافیکی و جلوگیری از وقوع ترافیک سنگین در این محور اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: ترافیک در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب بهطور معمول برقرار است، اما در برخی نقاط از جمله محدودههای ماسال، میانک تویر و بدیآباد ترافیک نیمه سنگین تا سنگین گزارش میشود.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران همچنین از وضعیت ترافیکی سایر محورهای استان نیز خبر داد و گفت: در محور هراز، ترافیک دوطرفه بوده و در محدوده چلاو، ترافیک نیمه سنگین است. در محورهای سوادکوه و کیاسر نیز تردد عادی و روان در جریان است.
در خصوص وضعیت آب و هوایی، صادقی اشاره کرد که آسمان استان مازندران ابری بوده و بارشهای پراکنده باران در برخی نواحی استان پیشبینی میشود. وی از مسافران و رانندگان خواست تا با توجه به شرایط آب و هوایی و ترافیک موجود، احتیاط بیشتری در رانندگی داشته باشند.
