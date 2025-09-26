جاده چالوس یک طرفه شد؛ ترافیک نیمه سنگین در هراز

علی صادقی، سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسیر جنوب به شمال محور کندوان و آزادراه تهران-شمال به دلیل تخلیه بار مسدود و این محور یکطرفه شده است.
وی افزود: ترافیک در مسیر شمال به جنوب محور کندوان و آزادراه تهران-شمال در محدوده پل زنگوله تا سیاهبشو و تونل کندوان نیمهسنگین تا سنگین گزارش شده است.
وی افزود: همچنین، محور هراز در محدوده سهراهی چلاو تا باجان با ترافیک نیمهسنگین تا سنگین مواجه است. محورهای سوادکوه و کیاسر در شرایط عادی و روان قرار دارند.
صادقی خاطرنشان کرد: تیمهای راهداری در حال تلاش برای مدیریت و روانسازی ترافیک هستند و از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی و توجه به محدودیتهای ترافیکی، سفر خود را برنامهریزی کنند.
