به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد گفت: دانشمندان هسته‌ای شهید نماد مبارزه خستگی‌ناپذیر در راه آزادی کشور و دفاع از ارزش‌ها هستند.

وی با تبریک روز مجلس و یادبود شهید آیت‌الله مدرس، بر ضرورت اقتدا به نگاه عدالت‌خواهانه و شجاعانه این شهید در عملکرد نمایندگان مجلس تأکید کرد.

امام جمعه کرمان با اشاره به روز شجاعان نیروی دریایی ارتش، این نیرو را دارای ایمان راسخ، غیرت و غرور توصیف کرد.

وی با اشاره به جنایات روزانه رژیم صهیونیستی، سکوت مرگبار مجامع بین‌المللی را ننگین خواند و گفت: با خفت و بردگی می‌شود زندگی کرد، اما آزادگی به معنای واقعی را نمی‌توان رها کرد.

حجت الاسلام علیدادی سلیمانی، با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه خود علیه ایران با انسجام، وحدت و همدلی مردم روبرو شدند و شکست خوردند، چرا که ملت ایران فریب دشمن را نخوردند.

وی با اشاره به توصیه‌های رهبر انقلاب، به لزوم تحکیم وحدت ملی و انسجام داخلی اشاره کرد و گفت: اختلافات سیاسی عیبی ندارد، اما نباید به نزاع و جدایی بینجامد و همه سلیقه‌ها باید در پای مصالح کشور و ارزش‌های دینی متحد باشند.

امام جمعه کرمان با تاکید بر پشتیبانی از نظام و ولایت فقیه افزود: در این شرایط سخت باید از دولتمردانی که کشور را اداره می‌کنند پشتیبانی کنیم.

علیدادی سلیمانی، با بیان اینکه متأسفانه در مصرف انرژی و کالاهای اساسی اسراف می‌کنیم گفت: اسراف گناه بزرگی است و ما به عنوان مردم باید از اسراف کردن‌ها جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تقویت ارتباط با خدا و معنویت افزود: باید بدانیم خدا پشتیبان مؤمنان است و در خلوت و جلوت، ارتباط خود را با خدا تقویت کنیم تا از حمایت الهی برخوردار شویم.