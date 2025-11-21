امام جمعه کرمان: شورای تامین کرمان با قاچاق سوخت برخورد جدی کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن علیدادی سلیمانی، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با اشاره به حادثه ناگوار جان باختن ۱۴ نفر در جنوب استان کرمان بر اثر سوختن در صحنه تصادف با خودروی حامل قاچاق سوخت گفت: از شورای تأمین دلسوز و انقلابی و تکلیف محور استان کرمان درخواست دارم به این بخش به صورت جدی ورود کند، زیرا قاچاق سوخت تبدیل به بمب‌های سیار و شناوری شده که هر روز ممکن است در گوشه‌ای حادثه‌ای غمبار خلق کند.

وی با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س) افزود: عبور از سختی با سربلندی، پذیرش سختی‌های متعدد به خاطر رضایت خدا، دفاع از حق و حقیقیت، ایستادگی مقابل دشمن، خدا محوری در زندگی، حق محوری، اخلاق محوری، زندگی عفیفانه در همه شئون و با همه مراتب آن، عبادت برجسته و… همه درس‌ها و بخش‌هایی از زندگیِ کوتاه اما پرمحتوای حضرت زهرا (س) است.

حجت‌الاسلام علیدادی سلیمانی تصریح کرد: خطبای اهل بصیرت و قلم در خصوص مکتب فاطمی کتاب نوشته و خواهند داشت و مکتب فاطمی مورد صحه ائمه معصومین به عنوان مکتب پیشرو برای ائمه است که حجت بر ما هستند.

امام جمعه کرمان گفت: بسیج در چند محور الگو است و درخشنده جلوه کرده که کشورهایی از این الگو برای نجات کشور خود از بحران‌ها استفاده کردند.

وی افزود: بسیج نوع جدیدی از تشکیلات، کاملاً زنده و معنادار است که توانسته همه ظرفیت‌ها، افراد و لیاقت‌ها را بدون کوچک‌ترین خود خواهی و ریا، کنار هم جمع کرده و لشکر الهی شکل دهد که از این جهت ساختاری بی‌نظیر در دنیا است.‌

علیدادی سلیمانی، ادامه داد: طرح آینده بسیج برای مدیریت کشور و جهان، مأموریت مهیا کردن و بسترسازی برای حضور حضرت ولی عصر است.