محمودی: اهمیت جنگ ۱۲ روزه کمتر از دوران دفاع مقدس نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمد محمودی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اصفهان که در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به نقش مؤثر نیروهای مسلح کشور اظهار کرد: نیروی دریایی ایران در منطقه و جهان جایگاه برجسته‌ای یافته است و در جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود ورود آمریکا و رژیم صهیونیستی به صحنه، بنا بر تدبیر فرماندهی معظم کل قوا وارد نبرد نشد و از تمام ظرفیت‌های خود نیز استفاده نکرد.

وی با تأکید بر قدردانی ملت ایران از مجاهدت‌های نیروهای مسلح در عرصه‌های مختلف افزود: امیدواریم لطف خداوند متعال همواره پشتوانه این عزیزان باشد و آنان را در برابر دشمنان پیروز گرداند.

بسیج؛ میراث ماندگار امام خمینی (ره)

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به اهمیت هفته بسیج و بیانات مقام معظم رهبری گفت: بسیج جایگاه ارزشمندی در ساختار انقلاب دارد. حضرت امام خمینی (ره) نیز فرمودند: «کاش من یک بسیجی بودم» که این جمله بیانگر عمق و عظمت تفکر بسیجی است.

وی افزود: روحیه و اندیشه بسیجی باید در همه محیط‌ها از جمله ادارات، نهادها و مشاغل جاری باشد تا جامعه در برابر فتنه‌ها و چالش‌ها ایستادگی کند.

محمودی با تأکید دوباره بر اهمیت جنگ ۱۲ روزه اخیر خاطرنشان کرد: این نبرد از جهت اثرگذاری و پیامدها، به‌اندازه دوران دفاع مقدس اهمیت دارد و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. دشمنان با شرارت وارد میدان شدند اما در نهایت دست خالی بازگشتند و این پیروزی‌ها بیانگر اقتدار و اراده ملت ایران است.

ضرورت پرهیز از اختلافات جناحی

وی با اشاره به آسیب‌های اختلافات سیاسی خاطرنشان کرد: کشمکش‌های جناحی ممکن است موجب پیشرفت یک جریان و عقب‌ماندن جریان دیگر شود، اما دود این اختلافات به چشم مردم می‌رود.

امام‌جمعه موقت اصفهان ابراز امیدواری کرد که نمایندگان مجلس با حفظ روحیه انقلابی در برابر دشمنان، به‌ویژه آمریکا و انگلیس، قوانینی را تصویب کنند که در حوزه‌های مادی و معنوی به نفع جامعه باشد.

محمودی با اشاره به موضوع مهم عفاف و حجاب در جامعه گفت: این مسئله از حساسیت بالایی برخوردار است و مسئولان باید با دقت، ظرافت و رویکردی صحیح به آن ورود کنند تا نتیجه مطلوب حاصل شود.

هشدار نسبت به اسراف در منابع حیاتی

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت مدیریت مصرف نعمت‌های الهی اشاره کرد و گفت: خداوند نعمت‌های ارزشمندی همچون آب، نان و انرژی را در اختیار انسان قرار داده و بهره‌برداری صحیح از آن‌ها وظیفه‌ای شرعی و اجتماعی است.

وی افزود: مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت هفته بسیج، به ضرورت پرهیز از اسراف در آب، نان، بنزین و سایر نیازهای روزانه تأکید فرمودند و بیان کردند که اسراف یکی از بزرگ‌ترین آسیب‌ها برای کشور و خانواده‌هاست. به‌گفته وی، مدیریت درست مصرف می‌تواند به بهبود معیشت عمومی و وضعیت اقتصادی جامعه کمک کند.