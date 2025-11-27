به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، پنجشنبه شب در نشست مشترک اتاق بازرگانی با انجمن توسعه و شورای راهبردی استان کرمان که در محل اتاق بازرگانی کرمان برگزار شد با بیان اینکه مدیریت موفق با تقویت نگاه راهبردی و پرهیز از روزمرگی محقق می‌شود گفت: مدیر موفق کسی است که از ۱۰۰ درصد کارش، ۱۰ درصد کار راهبردی، ۲۰ درصد کار مهم و ۷۰ درصد کار روزمره انجام دهد و هرچه بتواند بخش راهبردی را افزایش دهد، توفیق بیشتری خواهد داشت.

وی افزود: در گزاره‌های دینی عنوان شده است که اگر می‌خواهید خدا به شما رحم کند، باید به دیگران رحم کنید و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نیازمند بازگشت جدی به این اصل هستیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان با اشاره به پیامدهای اجتماعی تصریح کرد: اگر با خشکسالی و کاهش برکت مواجه هستیم، باید احترام و همدلی را بیشتر و از کشمکش‌ها در حوزه‌های مختلف بکاهیم.

علیدادی سلیمانی، با استناد به سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: در کلمات قصار آمده است که اگر انسان از فرصت‌ها استفاده نکند، باید در انتظار تهدیدها باشد و مدیران باید توجه داشته باشند که اگر فرصت‌های در اختیار را عملیاتی نکنند، این فرصت‌ها از دست خواهد رفت.

وی با اشاره به گستردگی استان کرمان اظهار کرد: با وجود ظرفیت‌های بزرگ استانی و ملی، مشکلات جدی در حوزه‌های مختلف وجود دارد و اگر هرکدام از ما بخشی از مشکلات را بر عهده بگیریم، بخش زیادی از معضلات استان کرمان حل خواهد شد.