سومین دوره مسابقات اسلالوم موتور در رشت برگزار شد

امین احمدزاده رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای مستمر کمیته موتور این استان برای توسعه فعالیتهای ورزشی، اظهار کرد: سومین دوره مسابقات اسلالوم موتور و حرکات نمایشی موتورسیکلت، روز جمعه ۲۳ آبان ماه در پیست سردارجنگل رشت و با حضور گسترده ورزشدوستان برگزار شد.
وی با بیان اینکه این دوره از رقابتها در دو بخش آقایان و بانوان و در سطوح همگانی و حرفهای برنامهریزی شده بود، افزود: حضور همزمان ورزشکاران جوان و باتجربه فضای رقابتی پویایی ایجاد کرد و سطح فنی مسابقات نیز نسبت به دورههای گذشته به شکل قابل توجهی ارتقا یافته است.
رئیس هیئت موتورسواری و اتومبیلرانی گیلان با اشاره به بخش نونهالان به عنوان یکی از جذابترین قسمتهای این رویداد گفت: حضور آیندهسازان موتورسواری کشور در این رقابتها نویدبخش تقویت پشتوانه این رشته در سالهای پیشرو است.
به گفته وی، هدف از برگزاری چنین برنامههایی کشف و پرورش استعدادهای نوظهوری است که بتوانند در آینده در میادین ملی و بینالمللی برای ایران افتخارآفرینی کنند.
احمدزاده همچنین از اجرای حرکات نمایشی دریفت با خودرو تخصصی در حاشیه این مسابقات خبر داد و افزود: این بخش با ایجاد شور و هیجان فراوان، به جذابیتهای رویداد افزود و مورد استقبال چشمگیر تماشاگران قرار گرفت.
وی برگزاری منظم و موفق این رقابتها را نتیجه همراهی کادر اجرایی، داوران مجرب و استقبال کمنظیر علاقهمندان دانست و تصریح کرد: این رویداد گامی مؤثر در مسیر توسعه و ترویج ورزش موتورسواری در استان گیلان به شمار میرود.
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