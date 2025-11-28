دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی ابقاء شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین جلسه مجمع عمومی مجمع شهرداران آسیایی، صبح جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ با حضور جمعی از شهرداران شهرهای آسیایی و نماینده شهر کازان به عنوان عضو وابسته این مجمع، حمیدرضا غلامزاده دبیرکل مجمع شهرداران آسیایی و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران، محمدعلی شفیعی معاون بین‌الملل مرکز ارتباطات و برخی از شهرداران و نماینده‌های کلانشهرهای ایران و و دیگر کشورها در محل ساختمان بلدیه تهران برگزار شد.

در این نشست که در دومین روز از رویداد شهری تهران برگزار شد، شهرداران و نمایندگان شهرهای کربلا، دوشنبه، اردکان، قزوین، زواره، شیراز، ماسوله، کرمانشاه، سیاهکل، ابرکوه، یزد، گرگان، زاهدان و اصفهان نکاتی را در حوزه‌های مختلف فرهنگی، زیست محیطی، گردشگری و زیرساخت‌های شهری از شهرهای خود مطرح و پیشنهادات و ایده‌هایی را برای تقویت تعامل و ارتباط بین شهرهای مجمع، ارتقای دیپلماسی شهری و گسترش تفاهم‌های خواهرخواندگی بین شهرها ارائه کردند.

در این نشست همچنین، حمیدرضا غلامزاده با نظر و رأی اعضا برای یک دوره دیگر در سمت دبیرکلی مجمع شهرداران آسیایی ابقاء شد.

گفتنی است، در ادامه دومین روز از برگزاری رویداد شهری تهران، اجرای پنل‌های تخصصی موضوعات مختلف شهری و بازدید اعضای مجمع از برخی از پروژه‌های شهری تهران را خواهیم داشت.