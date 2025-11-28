به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمود رستمی در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در مسجد جامع این شهر با اشاره به پیروزیهای ایران در میدانهای نظامی و شکست دشمن صهیونیستی و آمریکایی در «جنگ ۱۲ روزه»، بیان کرد: پس از شکست در میدان نبرد، دشمن جنگ را به عرصه روایتها منتقل کرده است.
وی با بیان اینکه هدف اصلی دشمن تضعیف افکار عمومی و شکستن انسجام اجتماعی در داخل کشور است، افزود: فرماندهان جبهه فرهنگی باید با بهرهگیری از اصول ثابت جمهوری اسلامی، به مقابله با این جنگ روایتها بپردازند و به تحلیل سناریوهای دشمن و ارائه راهکارهای مؤثر بپردازند.
امام جمعه موقت میامی با اشاره به اینکه مقابله با صهیونیسم و استکبار» از آرمانهای اصلی جمهوری اسلامی است، گفت: تمام تصمیمات باید در چارچوب عزت ملی و تحت رهبری ولیفقیه اتخاذ شود.» وی افزود: «وحدت ملی، انسجام اسلامی و همبستگی اقوام و گروههای داخلی برای مقابله با دشمن ضروری است و جنگ ۱۲ روزه نشان داد که ملت ایران در برابر دشمن یکپارچه ایستاده است.
رستمی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه پایان نیافته و تنها شکل آن تغییر کرده است. در حال حاضر هر ایرانی باید در عرصه جنگ روایتها به عنوان یک رزمنده عمل کند و پیروزی در این جبهه میتواند آینده منطقه را رقم بزند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود حمله احتمالی اسرائیل به ایران را «حماقتی راهبردی» دانست و تصریح کرد: قدرت بازدارندگی ایران به حدی رسیده که دشمن بهخوبی میداند هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هزینههای سنگینی خواهد داشت.
امام جمعه موقت میامی با اشاره به وضعیت اوکراین، آن را «درس عبرتی از اعتماد به آمریکا» دانست و گفت: اعتماد به آمریکا نتیجهای جز شکست و سقوط ندارد. دشمنان ایران باید بدانند که جبهه مقاومت و ایران با قدرت در برابر هرگونه تهدید ایستادگی خواهد کرد.
نظر شما