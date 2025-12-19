به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی امام جمعه اسفرورین در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت صله رحم، شکرگزاری نعمت‌ها و هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن، شب یلدا و ماه رجب را فرصتی برای تقویت پیوندهای خانوادگی و معنوی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به هم‌زمانی شب یلدا با حلول ماه رجب‌المرجب و میلاد امام محمدباقر (ع)، این ایام را فرصتی ارزشمند برای نزدیکی دل‌ها، تقویت روابط خانوادگی و انجام صله رحم عنوان کرد.

وی با بیان اینکه می‌توان آیین‌های ملی همچون شب یلدا را با رنگ و بوی دینی همراه کرد، افزود: دید و بازدیدهای خانوادگی، احترام به بزرگان و توجه به نیازمندان از سفارش‌های مؤکد دینی است که آثار فراوانی همچون پاک شدن اعمال، برکت در مال، آسانی حساب قیامت، دفع بلا و افزایش رزق را به همراه دارد.

امام جمعه اسفرورین با هشدار نسبت به آلوده شدن دورهمی‌ها به گناه و غفلت از اقشار ضعیف جامعه، تصریح کرد: نباید این فرصت‌های ارزشمند به سادگی از دست برود، چرا که بسیاری از دیدارها ممکن است تکرار نشود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به فضیلت شب «لیلةالرغائب» به عنوان نخستین شب جمعه ماه رجب، از نمازگزاران خواست از این شب برای عبادت، دعا و راز و نیاز با خداوند بهره‌مند شوند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین با تأکید بر اهمیت شکرگزاری نعمت‌ها گفت: تداوم نعمت‌های الهی در گرو شکرگزاری است و نعمت‌هایی همچون امنیت، اقتدار و آرامش امروز کشور باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری، جنگ امروز را جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی دانست و افزود: دشمن به دنبال تسخیر ذهن‌ها و باورهای مردم است و فعالان فضای مجازی باید با امیدآفرینی، تبیین دستاوردها و مقابله با شایعات، نقش فعالی در این میدان ایفا کنند.

امام جمعه اسفرورین در پایان با دعا برای تعجیل در فرج امام زمان (عج)، عزت روزافزون ملت ایران و نزول رحمت الهی، از مردم خواست با بصیرت، وحدت و مسئولیت‌پذیری در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کنند.