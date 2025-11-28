به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل در خطبههای نمازجمعه این هفته تبریز با اشاره به وضعیت منطقه و تهدیدهای خارجی، اظهار کرد: ملتهای مسلمان و مردم ایران در برابر هرگونه تجاوز ایستادهاند و تا عقبنشینی کامل دشمن آرام نخواهند نشست.
وی با استناد به بیانات اخیر رهبر انقلاب در هفته بسیج، خاطرنشان کرد: تریبونهای رسمی و عرصه مجازی باید در خدمت افزایش انسجام میان مؤمنان باشند نه در مسیر ایجاد شکاف و دوگانگی.
به گفته او، هر فردی که دستی بر رسانه دارد یا در شبکههای اجتماعی فعالیت میکند، مسئول است که به وحدت جامعه کمک کند.
وی در ادامه، با اشاره به فشارهای اقتصادی دشمنان علیه کشور، اظهار کرد: وقتی دشمن با همه توان خود جنگ اقتصادی را پیش میبرد، حمایت از دولت و رئیسجمهور وظیفهای ملی است.
وی تأکید کرد: مسئولان نیز باید در مقابل این همراهی، شبانه و روزی برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند.
امام جمعه تبریز با انتقاد از اسراف در بخشی از جامعه، گفت: کسانی که از نعمت بیشتری برخوردارند، باید در مصرف میانهرو باشند و بخشهایی از دارایی خود را برای برطرف کردن نیازهای دیگران اختصاص دهند. رعایت حق همسایگان و محرومان بخشی مهم از باورهای دینی است.
مطهریاصل همچنین با اشاره به فرارسیدن ماههای معنوی رجب، شعبان و رمضان، دعوت کرد که مردم در این ایام روحیه دعا، مناجات و ارتباط با خداوند را تقویت کنند.
وی از نمازگزاران خواست برای نزول باران و گشایش رحمت الهی دعا کنند.
وی سپس به مناسبت روز تکریم مادران و همسران شهدا پرداخت و گفت: شهدا تاریخسازان این ملتاند و اکنون مادران و همسران آنان پاسداران سرمایه معنوی کشور هستند.
مطهریاصل با نزدیک شدن به دهم آذر، روز مجلس شورای اسلامی، مجلس ایران را مردمیترین مجلس دانست و تصریح کرد: نمایندگان باید با وضع قوانین کارآمد و نظارت دقیق بر اجرای آنها، زمینه حمایت از تولید، سرمایهگذاری و رفع مشکلات مردم را فراهم کنند.
وی همچنین به مناسبت روز جهانی معلولان، بر رسیدگی ویژه به افراد دارای معلولیت تأکید کرد و گفت: نیکوکاران و مجموعههای حمایتی باید با عزتنفس و احترام به این قشر خدمت کنند.
امام جمعه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، روز نیروی دریایی را تبریک گفت و نقش نیروهای ارتش و سپاه را در حراست از آبهای کشور مقتدرانه و شجاعانه توصیف کرد.
در پایان خطبهها، او خطاب به دستگاههای فرهنگی شهرداری و اداره کل ارشاد گفت: تولید آثار هنری باید با احترام به ارزشهای دینی و فرهنگی مردم همراه باشد. وی توضیح داد: هرچند با اصل سینما، تئاتر و نمایش مخالفتی وجود ندارد و آثار ارزشمند فراوانی نیز تولید شده، اما مراکز فرهنگی باید از عبور از خطوط قرمز دینی و فرهنگی جامعه پرهیز کنند.
وی تأکید کرد: حتی برخی آثاری که از نظر شرعی مشکل ندارند، ممکن است با غیرت و روحیه فرهنگی مردم، بهویژه ترکهای مؤمن، همخوانی نداشته باشند و لازم است این حساسیتها مورد توجه قرار گیرد.
