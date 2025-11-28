امام جمعه موقت مهدیشهر: بسیج ثروت عظیم ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرحمان حافظی در خطبههای نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان ضمن اشاره به ضرورت بهبود وضعیت معلولان مهدیشهری بیان کرد: نیاز است که خیران به کمک معلولان بیایند تا هم به این قشر کمک کرده و هم از اجر اخروی برخوردار شوند.
وی با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته بسیج، افزود: معظم له در این سخنرانی فرمایشات مهمی داشتند که میبایست نقشه راه ما باشد برای مثال ایشان فرمودند علت اینکه هفته بسیج را مسئولان و بسیجیان توجه دارند و گرامی میدارند این است که بسیج میبایست در نسلهای پی در پی جریان داشته و ادامه پیدا کند.
امام جمعه موقت مهدیشهر ضمن اشاره به مقام تعالی بسیج و بسیجیان در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: بسیج یک حرکت ارزشمند ملی و معنوی است که با انگیزه خدایی و انگیزههای وجدانی، در حقیقت غیرتمندی و اعتماد به نفس انسان را نشان میدهد.
حافظی با بیان اینکه بسیج یک ثروت بزرگ و عظیم است که باید نسل به نسل در کشورمان باقی بماند، افزود: وجود بسیج به خصوص در کشور ما که از ابتدای انقلاب اسلامی شاهد زورگوییها و قلدریها علیه ملت ایران هستیم، اهمیت بسزایی پیدا میکند.
وی با بیان اینکه دشمنان از همان روز اول پیروزی انقلاب اسلامی در برابر انقلاب سینه سپر کردند، گفت: بسیج قصد داشت جبههای را به نام جبهه مقاومت در برابر همین قلدریها تشکیل دهد که موفق شد لذا نیاز کشور ما به مقوله بسیج از دیگر کشورها بیشتر است آن هم به خاطر عنادهای علنی که استکبارگران علیه کشور ما داشته و دارند.
امام جمعه موقت مهدیشهر با بیان اینکه زیاده خواهی ها و ظلمهایی که آمریکا و استکبار صورت میدهند این نیاز را تقویت میکند که بسیج در کشورمان نسل به نسل بچرخد و تقویت هم شود، ابراز کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به همین دلیل است که میفرمایند ما باید هر سال هفته بسیج را گرامی بداریم.
