محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی یکطرفه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز مدیریت راه‌های کشور، آخرین وضعیت جوی ترافیکی محورهای شمالی نشان می‌دهد که ترافیک در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) حدفاصل مرزن آباد تا مجلار و محدوده‌های مکارود، دزبن و ولی آباد، محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد و آزادراه پردیس – تهران حدفاصل جاجرود تا پل اتوبان بابایی سنگین است.

بنابراین گزارش، تردد در محور هراز، آزادراه تهران – پردیس مسیر (جنوب به شمال) و محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) روان است ضمن اینکه محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها بیانگر آن است که ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده گلشهر و حدفاصل محمدشهر تا پل کلاک سنگین و در آزادراه قم - تهران حدفاصل بهشت زهرا تا میدان جهاد نیمه سنگین است.