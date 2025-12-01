به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور اعلام کرد: تردد همه وسایل نقلیه در مسیرهای رفت و برگشت محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است.

بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌ها، محور چالوس به دلیل فعالیت کارگاه جاده‌ای در محدوده کیلومتر ۶۵ و اجرای عملیات تکمیل گالری کمرزرد، از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به‌مدت ۱۰ روز مسدود می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، این محور از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه‌شنبه و همچنین از ساعت ۷ تا ۱۲ روزهای چهارشنبه مسدود خواهد بود. در این مدت، تردد وسایل نقلیه از محورهای هراز و فیروزکوه امکان‌پذیر است.

گزارش مرکز مدیریت راه‌ها نشان می‌دهد تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای هراز و فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و همچنین آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت روان است و محورهای شمالی نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.