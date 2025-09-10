آزادراه تهران-شمال و جاده چالوس مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز مدیریت راه‌های کشور آخرین وضعیت جوی - ترافیکی محورهای شمالی کشور تا ساعت ۰۹:۰۷ امروز ۱۹ شهریور ۱۴۰۴ را اعلام کرد که به شرح زیر است:

- تردد از مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و مسیر رفت و برگشت محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است

- ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور چالوس حدفاصل گچسر تا سیاه‌بیشه

- ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا ۱۳، تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه- ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور هراز محدوده‌های مبارک‌آباد و مشاء و حدفاصل پلور تا وانا و مسیر شمال به جنوب این محور حدفاصل شاهان‌دشت تا رینه و مسیر رفت و برگشت محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو

- ترافیک سنگین در مسیر جنوب به شمال محور فیروزکوه حدفاصل کمربندی جنوبی بومهن تا دماوند و محدوده‌های امین‌آباد، فیروزکوه و پل‌سفید

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-رشت محدوده شیرین‌سو و حدفاصل حلیمه‌جان تا امام‌زاده هاشم

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-پردیس حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۲ و محدوده تونل شماره ۴

- ترافیک سنگین در محور قدیم تهران-بومهن محدوده جاجرود

- تردد روان در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال، محور قدیم بومهن-تهران، آزادراه پردیس-تهران و آزادراه رشت-قزوین

- محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند

آخرین وضعیت جوی-ترافیکی سایر محورها

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران-کرج-قزوین حدفاصل پل کلاک تا کمال‌شهر و محدوده‌های تقاطع آزادراه غدیر و محمدیه