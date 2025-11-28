مدارس خراسان جنوبی از شنبه حضوری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آموزش و پرورش خراسان جنوبی پیرامون حضوری بودن مدارس اطلاعیهای صادر کرد.
در این اطلاعیه آمده است که «ضمن تشکر از همراهی و همکاری همه عزیزان به ویژه اولیای گرامی؛ به استحضار میرساند از فردا شنبه هشتم آذر ماه ۱۴۰۴، آموزش در کلیه مدارس استان به صورت حضوری خواهد بود.
از عموم هم استانیهای گرانقدر و دانش آموزان عزیز انتظار میرود، با رعایت دستور العمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک در اماکن شلوغ و جلسات و کلاسهای درس، به کنترل این بیماری کمک نمایند.
بدیهی است هر گونه تصمیم گیری مجدد در خصوص غیر حضوری شدن مدارس منوط به پایش نحوه شیوع بیماریهای تنفسی و اخذ نظر کارشناسان حوزه بهداشت و درمان خواهد بود و مفاد این اطلاعیه تا زمان صدور اطلاعیه بعدی معتبر خواهد بود.
