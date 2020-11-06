به گزارش خبرگزاری مهر، با مصوبه ستاد استانی کرونا برای تمدید محدودیت‌های کرونایی، اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید تعطیلی یک هفته‌ای آموزش حضوری مدارس شهر بوشهر خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: به اطلاع می‌رساند در پی مصوبه ستاد استانی کرونا در خصوص تمدید محدودیت‌های کرونایی، از تاریخ ۱۷ آبان لغایت ۲۴ آبان، همه آموزش‌های حضوری (رسمی، کلاس‌های تقویتی، فوق برنامه و آموزشگاه‌های علمی آزاد) و آزمون‌های حضوری به مدت یک هفته فقط در شهر بوشهر تعطیل است.

نحوه حضور و فعالیت کادر اداری و آموزشی در این شهر به تشخیص مدیران مدارس به نحوی که هیچ واحد آموزشی تعطیل نباشد خواهد بود.

بدیهی است در این مدت، آموزش‌های مجازی در شهر مزبور و آموزش‌ها و آزمون‌های حضوری با رعایت دقیق و سخت گیرانه پروتکل‌های بهداشتی در همه شهرستان‌ها و مناطق استان برقرار خواهد بود.

لازم به ذکر است که با اولویت آموزش‌های حضوری تصمیم نهایی در خصوص نحوه فعالیت مدارس حضوری یا غیر حضوری بودن بر عهده شورای هر مدرسه خواهد بود.