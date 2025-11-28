  1. استانها
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۵

خاموشی آتش مهیب در بلوار کاشانی همدان پس از ۳ ساعت

همدان-آتش‌سوزی گسترده‌ای که در یک ساختمان مسکونی در بلوار کاشانی همدان رخ داد، پس از سه ساعت تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان مهار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌سوزی گسترده‌ای در یک ساختمان مسکونی در بلوار کاشانی همدان، پس از سه ساعت تلاش بی‌وقفه آتش‌نشانان مهار شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی همدان، این حادثه ظهر امروز در طبقه سوم یک ساختمان سه‌طبقه رخ داد و به دلیل نوع سقف تیرپوش واحد، آتش به سرعت در تمامی ساختمان گسترش یافت.

با حضور به‌موقع نیروهای آتش‌نشانی، آتش پس از نزدیک به سه ساعت مهار شد و از سرایت آن به طبقات پایین و ساختمان‌های مجاور جلوگیری به عمل آمد.

در این حادثه متأسفانه یک بانوی میانسال دچار سوختگی شد که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مرکز درمانی منتقل شد.

علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است.

