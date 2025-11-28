  1. استانها
  2. اردبیل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۹

پیرجاهد:

شهدا محور وحدت ملی هستند

اردبیل-مدیرکل امور عشایر استان اردبیل گفت:شهدا محور وحدت ملی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرجاهد، ظهر جمعه در یادواره شهدای روستای «لنبر» از توابع شهرستان خلخال، اظهار کرد: شهدا محور وحدت و همدلی ملی است و اخلاص و صداقت آنان سبب شده که امروز یادشان همه طیف‌های فکری را گرد هم آورد.

وی با بیان اینکه همگی مدیون شهدا هستیم، بر ضرورت الگوگیری از سیره شهیدان تأکید کرد و افزود: باید بکوشیم تا نه تنها در ظاهر، بلکه در مسیر و رفتارمان نیز به راه شهدا نزدیک‌تر شویم.

مدیرکل امور عشایر استان اردبیل برگزاری یادواره‌های شهدا را فرصتی ارزشمند برای بازنگری در مسیر فردی و اجتماعی دانست و یادآور شد: این مراسم‌ها نقشی مهم در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت روحیه انقلابی در میان نسل‌های گوناگون جامعه ایفا می‌کنند.

کد خبر 6670856

