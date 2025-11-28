واکنش شدیداللحن دمشق به حمله رژیم صهیونیستی علیه سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، وزارت خارجه سوریه وابسته به دولت خودخوانده جولانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله نظامیان اشغالگر علیه منطقه بیت جن بعد از شکست عملیات آنها، وحشیانه و تعمدی بوده و یک جنایت جنگی تمام عیار به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: نظامیان اشغالگر مرتکب یک جنایت وحشتناک با قربانی کردن بیش از ۱۰ غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شدند. آنها باعث آوارگی گسترده ساکنان منطقه بیت جن به دلیل تداوم حملات علیه مناطق مسکونی شدند.

در ادامه این بیانیه تصریح شده است: مقامات اشغالگر اسرائیلی مسئولیت کامل این تجاوز خطرناک و برجای ماندن قربانیان و ویرانی را برعهده دارند. تداوم چنین تجاوزات جنایتکارانه ای امنیت و ثبات منطقه را تهدید می‌کند.

این وزارت خانه از شورای امنیت، سازمان ملل و اتحادیه عرب خواست فوراً برای متوقف کردن تجاوزات پی در پی اشغالگران صهیونیست علیه ملت سوریه وارد عمل شوند.

وزارت خارجه سوریه اضافه کرد که این کشور به حق مشروع خود در دفاع از سوریه و مردم این کشور با تمام راه کارهای قانونی پایبند است و چنین جنایاتی باعث مخالفت بیشتر سوریه با تمام اشکال اشغالگری و تجاوز خواهد شد.

ساعتی قبل الاخباریه سوریه گزارش داد که بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی بر فراز منطقه بیت جن در ریف دمشق در حال پرواز هستند.

این رسانه سوری همچنین ازورود دو تانک و چهار خودرو نظامی اسرائیلی به حومه شهرک بیت جن در حومه دمشق خبر دادند.

همزمان سازمان امداد و نجات سوریه اعلام کرد که نیروهای امدادی همچنان نمی‌توانند وارد منطقه بیت جن برای کمک رسانی به مجروحان شوند.

این سازمان بیان کرد: اشغالگران همچنان هرگونه حرکت در ورودی‌های این منطقه را هدف قرار داده و این شرایط دسترسی گروه‌های امدادی به این منطقه را غیر ممکن نموده که تهدید کننده زندگی غیرنظامیان است.

خبرنگار الاخباریه سوریه از کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن خبر داد.

ساعات اولیه بامداد جمعه گروهی از نظامیان اسرائیلی وارد شهر بیت جن شدند.

این بار برخلاف دفعات قبل، تجاوز اسرائیلی مورد مقاومت جوانان شهر قرار گرفت و با غافلگیری اسرائیلی‌ها ۶ نفر از نظامیان به شدت زخمی شدند که آثار خون آنها در خیابان پیداست.