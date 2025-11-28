به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، جنایت صهیونیست‌ها در منطقه بیت جن که باعث کشته و زخمی شدن چندین شهروند سوری از جمله زنان و کودکان شد خشم مردم این کشور را برانگیخت به طوری که ساعتی قبل تظاهرات گسترده‌ای در دمشق در حمایت از ساکنان بیت جن و علیه رژیم صهیونیستی برگزار شد.

این در حالی است که منابع سوری گزارش دادند که نظامیان صهیونیست امروز به سمت شهروندان این کشور در روستای حمیدیه واقع در حومه قنیطره تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، شهروندان سوری مذکور بعد از مشارکت در راهپیمایی حمایت از تمامیت ارضی سوریه و مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی در خان ارنبه در حال برگشت به منازل خود بودند که از سوی نظامیان صهیونیست مورد حمله قرار گرفتند.

این عناصر اشغالگر همچنین مانع ورود شهروندان سوری به منطقه شدند.

ساعتی قبل وزارت خارجه سوریه وابسته به دولت خودخوانده جولانی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله نظامیان اشغالگر علیه منطقه بیت جن، وحشیانه و تعمدی بوده و یک جنایت جنگی تمام عیار به شمار می‌رود.

در این بیانیه آمده است: نظامیان اشغالگر مرتکب یک جنایت وحشتناک با قربانی کردن بیش از ۱۰ غیر نظامی از جمله زنان و کودکان شدند. آنها باعث آوارگی گسترده ساکنان منطقه بیت جن به دلیل تداوم حملات علیه مناطق مسکونی شدند.

ساعات اولیه بامداد جمعه گروهی از نظامیان اسرائیلی وارد شهر بیت جن شدند.

این بار برخلاف دفعات قبل، تجاوز نظامیان صهیونیست با مقاومت جوانان شهر رو به رو شد که به دنبال آن شش نظامی صهیونیست به شدت زخمی شدند.