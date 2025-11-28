  1. بین الملل
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۰۱

واکنش قطر به تجاوزگری و حملات رژیم صهیونیستی به «بیت جن» سوریه

واکنش قطر به تجاوزگری و حملات رژیم صهیونیستی به «بیت جن» سوریه

وزارت خارجه قطر اعلام کرد: ما به شدت رخنه امروز نیروهای اشغالگر اسرائیلی به ریف دمشق و متعاقب آن حملات انجام شده که به جان باختن شماری ازغیرنظامیان منجر شد را محکوم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، قطر به حمله رژیم صهیونیستی به بیت جن در ریف دمشق واکنش نشان داد.

وزارت خارجه قطر بیان کرد: این تجاوز، نقض آشکار حاکمیت سوریه و قانون بین المللی و انسانی است.

در بیانیه وزارت خارجه قطر آمده است: ما همبستگی کامل خود را با سوریه اعلام می‌داریم و حامی همه تلاش‌های هدفمند برای پایان دادن به تجاوزات و تضمین امنیت و ثبات و تمامیت ارضی سوریه هستیم.

وزارت خارجه قطر از جامعه جهانی خواست که تحرک فوری برای توقف این اقدامات اشغالگران انجام داده و از غیرنظامیان حمایت کند.

