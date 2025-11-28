بیانیه جهاد اسلامی درباره حمله اشغالگران به بیت جن سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه‌ای با اشاره به حمله اشغالگران به بیت جن درحومه دمشق اعلام کرد که حمله به بیت‌جن حاکی از تلاش دشمن برای توسعه جنگ در منطقه است

جهاد اسلامی فلسطین بیان کرد: تجاوز اشغالگران به منطقه بیت‌جن در سوریه تاکیدی بر خطر اشغالگران برای تمام امت عربی بوده و ثابت کرد که این رژیم عامل اصلی عدم ثبات در منطقه است.

در این بیانیه آمده است: این حمله حاکی از تلاش آن برای توسعه جنگ در راستای منافع توسعه طلبانه و تجاوزکارانه آن در فلسطین، لبنان و سوریه است.

جهاد اسلامی تاکید کرد: ما شجاعت مردم بیت‌جن در مقابله با تجاوز اسرائیلی که منجر به تلفات به نظامیان اشغالگر شد را مورد تقدیر قرار داده و این اقدام تاکیدی بر این مسئله است که مقاومت تنها راه مهار اشغالگران و ریشه کن نمودن و شکست اهداف آنان است.