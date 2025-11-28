ادعای رژیم جولانی: در صدد منزوی کردن اسرائیل هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام رژیم جولانی به شبکه الجزیره گفت: طرف‌هایی در داخل رژیم اسرائیل عمداً در مسیر تلاش‌ها برای برقراری آرامش در منطقه کارشکنی می‌کنند و به دنبال متشنج کردن اوضاع هستند.

این مقام ویژه رژیم جولانی گفت: ساختن عنوان‌هایی برای گروه‌هایی که مدعی‌اند امنیت رژیم اسرائیل را تهدید می‌کنند، تلاشی ناکام برای دخالت در امور سوریه است.

سفیر رژیم جولانی در سازمان ملل نیز به شبکه الجزیره گفت: نقض حاکمیت موضوعی نیست که جامعه جهانی بتواند در برابر آن سکوت کند.

وی افزود: در تلاش هستیم در سطح بین‌المللی به صورت دیپلماتیک اسرائیل را تحت فشار بگذاریم و تا حد ممکن آن را منزوی کنیم.

سفیر رژیم جولانی در ادامه افزود: با سرعت در سطح سازمان ملل برای فشار بر کسانی که به دنبال تضعیف سوریه هستند، در حال اقدام هستیم.

وی افزود: تندروهای داخل کابینه نتانیاهو می‌خواهند بهانه‌هایی بتراشند تا مانع رسیدن به توافق شوند.

سفیر رژیم جولانی در سازمان ملل افزود: سوریه خودش را از نظر نظامی آزاد کرده و اعلام می‌کند که خواهان جنگ نیست و این نشان‌دهنده خویشتنداری است.

در همین راستا، خبرگزاری سانای سوریه نیز به نقل از وزیر اطلاع‌رسانی رژیم جولانی گزارش داد: حملات اسرائیل به سوریه تلاش‌هایی تحریک‌آمیز برای کشاندن دمشق به تقابل نظامی است.

شمار کشته‌های حمله اسرائیل به سوریه به ۲۰ نفر رسید

یک مقام وزارت امورخارجه رژیم جولانی اعلام کرد که شمار کشته‌های حمله اسرائیل به بیت جن در ریف دمشق به ۲۰ تن رسیده است. بامداد جمعه شبکه الاخباریه سوریه از کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۲۵ نفر دیگر در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن در ریف دمشق خبر داده بود.

ساعات اولیه بامداد جمعه گروهی از نظامیان اسرائیلی وارد شهرک بیت جن شدند.

این بار برخلاف دفعات قبل، تجاوز اسرائیلی مورد مقاومت جوانان شهر قرار گرفت و با غافلگیری اسرائیلی‌ها ۶ نفر از نظامیان به شدت زخمی شدند که آثار خون آنها در خیابان پیداست.