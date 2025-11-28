به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالصمد ساداتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تأکید بر پایبندی به اعتقادات دینی گفت: خداوند خیر و سعادت انسان را می‌خواهد و اسلام دین اجتماع، تعاون و همکاری است.

امام جمعه اهل سنت سراوان با اشاره به اهمیت اخلاق اجتماعی افزود: انسان نباید با زبان خود دیگران را مورد طعنه و تمسخر قرار دهد، زیرا زخم زبان گاهی هرگز درمان نمی‌شود. دشنام و غیبت از گناهان بزرگ هستند و آبروی مردم نزد خداوند جایگاه ویژه‌ای دارد.

وی با یادآوری سنت‌های گذشته منطقه بیان کرد: در گذشته «حشر و مدد» وجود داشت و مردم برای کارهای سخت به یاری یکدیگر می‌شتافتند؛ این سنت اسلامی امروز کم‌رنگ شده و باید احیا شود.

مولوی ساداتی همچنین شاد کردن دل مسلمانان را از بهترین اعمال دانست و تأکید کرد: تعاون در جایی که موجب ضرر و زیان دیگران شود جایز نیست.

وی با اشاره به نقش بسیج در محرومیت‌زدایی و آبادانی گفت: بسیج نهادی است که به فرمان امام خمینی (ره) برای خدمت به مردم شکل گرفت و با روحیه ایثار و بدون چشمداشت فعالیت می‌کند.

امام جمعه اهل سنت سراوان نظافت و پاکیزگی را از نشانه‌های ایمان دانست و ادامه داد: رها کردن زباله در کوچه و خیابان، سد معبر و بی‌توجهی به پاکیزگی، خلاف آموزه‌های پیامبر اسلام (ص) است؛ هر فرد وظیفه دینی دارد که محیط عمومی را پاکیزه نگه دارد.

وی در ادامه با اشاره به تأثیر نماز بر رفتار انسان گفت: نماز انسان را از کارهای ناشایست بازمی‌دارد و اهل نماز باید رفتار شایسته‌تری داشته باشد.

مولوی ساداتی همچنین به مشکلات شهری اشاره کرد و افزود: حفاری و لوله‌گذاری شرکت گاز گرد و خاک زیادی در شهر ایجاد کرده و سلامت مردم و کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار داده است. او خواستار تسریع در پایان کار و همکاری شهرداری برای رفع مشکلات شد.

وی با ابراز تأسف از حادثه تلخ جاده‌ای در مسیر چابهار که منجر به فوت یک خانواده شد، بر ضرورت احتیاط رانندگان و ایمن‌سازی جاده‌ها تأکید کرد.

امام جمعه اهل سنت سراوان مسیر سراوان–خاش و جاده‌های منتهی به مرز را بسیار خطرناک دانست و بیان کرد: بارها کالاها از دیگر شهرها به مناطق مختلف منتقل می‌شود اما مردم اسفندک، آسپیچ و کوهک هیچ سودی نمی‌برند و تنها زیان‌ها برای آنان باقی می‌ماند.

وی در پایان از خداوند خواست جامعه را از مشکلات و آفت‌ها حفظ کند و همه را به راه درست هدایت نماید.