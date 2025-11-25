هاشمی: هوای استان زنجان ناسالم است

الناز هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براساس پایش های انجام شده شاخص کیفی هوای استان زنجان برای گروه‌های حساس ناسالم است.

وی ابراز کرد: شاخص هوا از صفر تا ۵۰ پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، بین ۱۰۱ تا ۱۵۰ برای گروه‌های حساس ناسالم و از ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز برای همه افراد ناسالم است و شاخص هوا از ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ نیز خطرناک است.

کارشناس بررسی آلودگی هوا و تغییر اقلیم اداره کل حفاظت محیط زیست استان زنجان، گفت: با توجه به این شرایط، گروه‌های حساس و افراد مبتلا به بیماری قلبی، ریوی، سالمندان، کودکان و دیگر افراد حساس ر حد ممکن بیرون از خانه تردد نکنند.