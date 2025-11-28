به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی، ظهر جمعه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، مسئله تورم در استان یزد را نگران‌کننده توصیف کرد و بر لزوم پیگیری جدی مدیران استانی برای حل این معضل تأکید نمود.

وی راهکارهای مقابله با این مشکل را چنین بیان کرد: لازمه مدیران استانی پیگیری کنند و زمینه انتقال تجربه از استان‌ها با تورم کمتر و تشکیل کارگروه برای تک تک مسائل مورد نیاز مردم را با جدیت دنبال کنند.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین مفهوم بسیج پرداخت و آن را یک مفهوم فراسازمانی خواند و افزود: سربازان گمنامی در قالب بسیج حضور دارند که گرچه نام آن‌ها در سازمان بسیج ثبت نشده است، در حقیقت بسیجی هستند.

وی در ادامه با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری، بر لزوم ایستادگی همگانی در برابر دشمن و همچنین حمایت از دولت تأکید کرد و گفت: اگرچه برخی نارضایتی‌ها وجود دارد، اما بحث ایران و ایرانی، تمامیت ارضی، اسلام و نظام اسلامی است.

مدرسی در پایان سخنان خود، بار دیگر با اشاره به موضوع تورم، خواستار توجه ویژه به اقشار ضعیف جامعه در اجرای طرح‌های اقتصادی شد و ابراز امیدواری کرد طرح اخیر بنزین با چکش‌کاری مجدد و با هدف جلوگیری از قاچاق و بدون ایجاد تورم، به نفع دولت و مردم اجرایی شود.