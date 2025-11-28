امام جمعه بهاباد: نظارت قوی و قوانین کارآمد، مطالبه اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد جامع این شهرستان برگزار شد، با سفارش به تقوای الهی، محور زندگی سالم را تقوا دانست و افزود: تقوا به جان آرامش می‌بخشد و مایه قوام و ثبات در همه ارتباطات زندگی می‌شود.

وی در ادامه، با گرامیداشت سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و نامگذاری این ایام به عنوان روز مجلس، خاطرنشان کرد: شهید مدرس شخصیتی الهی و استکبارستیز بود که نماد مبارزه و مقاومت است.

امام جمعه بهاباد با تبریک این روز به نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: توقع داریم نمایندگان به دو وظیفه مهم توجه ویژه داشته باشند: نظارت قوی برای رفع مشکلات معیشتی مردم و تصویب قوانین کارآمد که گره‌ای از مشکلات جامعه بگشاید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به هفته بسیج، نقش تفکر بسیجی را در حفظ مقاومت منطقه و جهان کلیدی خواند و گفت: گسترش مقاومت، ریشه در تفکر غنی بسیج دارد و هر مسئولی که با این تفکر وارد میدان شود، بر مشکلات فائق می‌آید.

ابراهیمی با اشاره به جنگ دوازده روزه اخیر، تأکید کرد: دشمن با همه امکانات و پشتیبانی ابرقدرت‌ها، در مقابل اراده ملت ایران و توان دفاعی برگرفته از تفکر بسیجی شکست خورد و این پیروزی نشان داد که ملت ایران در برابر هیچ قدرتی سر تعظیم فرود نمی‌آورد.

وی در پایان، با گرامیداشت ایام تکریم مادران و همسران شهدا و نیز وفات حضرت فاطمه زهرا (س)، نقش مادران شهیدپرور را در بقای انقلاب اسلامی بی‌بدیل خواند و از شهدای علمی کشور، همچون شهید فخری‌زاده و شهید شهریاری، به عنوان نمادهای پیشرفت و ایثار یاد کرد.