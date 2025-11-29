حجتالاسلام عادل ضیایی در گفتوگو با خبرنگار مهر از برگزاری نشست تخصصی اساتید و مدیران مراکز معارف اسلام ناب در استان خبر داد.
وی اعلام کرد: این نشست روز یکشنبه، نهم آذرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۲ تا ۱۵ در سالن اجتماعات امامزاده سیدجعفرمحمد (ع) و با حضور اساتید شاخص کشوری معاونت آموزش و تعالی سازمان تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.
معاون آموزش و تعالی استان یزد افزود: در این نشست، چیستی، چرایی و چگونگی راهاندازی مراکز معارف اسلام ناب بهطور کامل برای حضار تبیین میشود.
وی با اشاره به اهداف تشکیل این مراکز، تصریح کرد: آموزش مبانی مکتب امام و رهبری، ارتقای جریان اندیشهوری، توانمندسازی مدیران فرهنگی، شبکهسازی و کادرسازی فعالان فرهنگی و تولید اندیشه راهبردی در سپهر انقلاب اسلامی از جمله اهداف اصلی راهاندازی این مراکز است.
حجتالاسلام ضیایی خاطرنشان کرد: حضور نخبگان تبلیغ، فعالان میدان و مدیران فرهنگی استان در این مراکز، از مزیتهای بارز این حوزه معارفی به شمار میرود.
