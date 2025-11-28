به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی، در خطبههای نمازجمعه این هفته با اشاره به هفتم آذر، روز نیروی دریایی، پیشرفتهای دفاعی و دریایی کشور را افتخار ملی دانست و اظهار کرد: نیروی دریایی ارتش توانسته است با تجهیزات بومی، دریانوردی دور دنیا را انجام دهد؛ اقدامی که تنها چند کشور جهان تجربه آن را دارند و تحسین بسیاری از ناظران بینالمللی را برانگیخته است.
وی با اشاره به احترامگذاری فرمانده نیروی دریایی یکی از کشورهای آفریقایی به هیئت ایرانی در یک نشست بینالمللی افزود: این رفتار نشاندهنده جایگاه روبهرشد جمهوری اسلامی ایران در نگاه جهانی است.
نورمفیدی با یادآوری سالگرد شهادت محسن فخریزاده ۷ آذر، مجید شهریاری در ۸ آذر، سید حسن مدرس ۱۰ آذر و میرزا کوچکخان جنگلی ۱۱ آذر، گفت: این شخصیتها برای استقلال کشور، عزت ملی و مقابله با استبداد و استعمار جان دادند. ملت ایران باید این تاریخ و این الگوها را فراموش نکند.
وی افزود: از دوران فشارهای خارجی تا جنگ تحمیلی و تا شهادت دانشمندان، ملت ایران نشان داده که راه استقلال را رها نخواهد کرد و ایستادگی ادامه خواهد داشت.
امامجمعه گرگان با اشاره به برنامه جدید صداوسیما برای معرفی ظرفیت استانها اعلام کرد: از ۱۵ تا ۲۱ آذر، ویژهبرنامه معرفی استان گلستان پخش میشود و باید تلاش شود مفاخر بزرگ علمی و فرهنگی همچون میرداماد، فخرالدین اسعد گرگانی و علامه جرجانی بهدرستی معرفی شوند.
هشدار درباره بحران آب و لزوم مدیریت مصرف
نورمفیدی در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بحران آب اشاره کرد و گفت: شرایط کشور در حوزه منابع آبی بسیار حساس است و همه چه در مصرف خانگی و چه کشاورزی باید بهشدت صرفهجویی کنند.
حمایت از دولت و تأکید بر وحدت ملی
وی با قدردانی از حمایت صریح رهبر انقلاب از دولت، اظهار کرد: همه دستگاهها و جریانهای سیاسی باید برای حل مشکلات بهویژه مسائل اقتصادی، دولت را همراهی کنند. مجلس نیز نباید گرایشهای سیاسی را وارد امور ملی کند.
نورمفیدی افزود: کشور در شرایط حساسی قرار دارد و تنها با انسجام و یکصدایی میتوان مشکلات را پشت سر گذاشت. طبق وعده الهی، وقتی مردم متحد باشند، نصرت الهی نیز همراه آنان خواهد بود.
