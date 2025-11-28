  1. استانها
امام جمعه دیباج: عبور از بحران‌ها در گرو وحدت و همدلی دولت و ملت است

دامغان-امام جمعه دیباج با تأکید بر لزوم همراهی و همدلی مردم و مسئولان در شرایط کنونی،گفت: انتقادات سازنده به معنای عدم حمایت از دولت نیست، بلکه این وحدت است که می‌تواند توطئه‌ها را خنثی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شهر دیباج به میزبانی مصلی این شهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت و رئیس جمهور بارها تاکید کردند، اظهار داشت: چرایی این حمایت ریشه در اولویت وحدت و انسجام شرایطی فعلی دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان فکر می‌کردند با روی کار آمدن دولت چهاردهم بین مسئولان شکاف ایجاد و مخصوصاً مدیریت رهبری دچار چالش شود، افزود: ولی دفاع کم نظیر معظم له از دولت چهاردهم نقشه آنها را بر هم ریخت.

امام جمعه دیباج بابیان اینکه دو گروه افراطی در پازل دشمن حرکت می‌کنند، ابراز داشت: کسانی‌که طرح عبور از آقای پزشکیان را مطرح و افرادی طرح استیضاح دولت را دنبال می‌کنند از جمله آنها هستند.

قریب با بیان اینکه معنی حمایت از دولت؛ نقد نداشتن به دولت نیست، تصریح کرد: به معنای درک شرایط پیچیده حکمرانی و توجه به مشکلات پیچیده داخلی و خارجی و شرایط خارجی مثل تهدیدات در حوزه جنگ است.

وی افزود: در شرایطی که با فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی، مسائل جبهه مقاومت و یکی شدن آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران اسلامی و مشکلات داخلی مواجه ایم باید برای عبور از بحران به دولت کمک کنیم.

