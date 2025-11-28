به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب ظهر آدینه در خطبه‌های نماز جمعه شهر دیباج به میزبانی مصلی این شهر با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در حمایت از دولت و رئیس جمهور بارها تاکید کردند، اظهار داشت: چرایی این حمایت ریشه در اولویت وحدت و انسجام شرایطی فعلی دارد.

وی با بیان اینکه دشمنان فکر می‌کردند با روی کار آمدن دولت چهاردهم بین مسئولان شکاف ایجاد و مخصوصاً مدیریت رهبری دچار چالش شود، افزود: ولی دفاع کم نظیر معظم له از دولت چهاردهم نقشه آنها را بر هم ریخت.

امام جمعه دیباج بابیان اینکه دو گروه افراطی در پازل دشمن حرکت می‌کنند، ابراز داشت: کسانی‌که طرح عبور از آقای پزشکیان را مطرح و افرادی طرح استیضاح دولت را دنبال می‌کنند از جمله آنها هستند.

قریب با بیان اینکه معنی حمایت از دولت؛ نقد نداشتن به دولت نیست، تصریح کرد: به معنای درک شرایط پیچیده حکمرانی و توجه به مشکلات پیچیده داخلی و خارجی و شرایط خارجی مثل تهدیدات در حوزه جنگ است.

وی افزود: در شرایطی که با فشارهای سیاسی و اقتصادی بین المللی، مسائل جبهه مقاومت و یکی شدن آمریکا و اسرائیل برای نابودی ایران اسلامی و مشکلات داخلی مواجه ایم باید برای عبور از بحران به دولت کمک کنیم.