به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین قریب در خطبههای نماز جمعه این هفته دیباج در مصلای این شهر با بیان اینکه مردم از وضعیت تعطیلیها در کشور و قطعیهای مکرر که صدمه به زندگی عادی و کسب و کار در حوزههای صنعتی، کشاورزی و تولیدات زده بسیار گلایهمند هستند بیان کرد: با اینکه دولت قول داده بود در تابستان قطعی برق نداریم؛ متأسفانه شاهد بدتر شدن اوضاع هستیم و ما علی رغم میل باطنی مجبوریم در خطبهها تذکر دهیم؛ چون تریبون نماز جمعه خواستگاه مطالبات مردم باید باشد.
وی با تأکید بر حل مشکلات اقتصادی از سوی دولت اظهار داشت: حل مشکلات اقتصادی از دولتی که در یکسال خدمت مواجه با بحرانهای متعدد سیاسی و مخصوصاً جنگ دوازده روزه و تنشهای منطقهای بود توقع نابه جایی است.
امام جمعه دیباج اضافه کرد: با این حال آزمون اول دولتها آزمون اقتصاد است و این دولت این آزمون را به تلاش بر گسترش روابط کشورهای منطقه و حل تحریمها با مذاکره غیر مستقیم با آمریکا سپری کرد که همانگونه که پیش بینی میشد نتیجهای حاصل نکرد.
قریب تصریح کرد: مهمترین مشکل اقتصادی دولت اینست که تیم اقتصادی او آرایش ویژه برای شرایط خاص را ندارد و وزارتخانههای مربوط در حوزه مسکن، تولید در صنعت، مهار تورم، مسائل بورس، اشتغال و همچنین ناترازی های انرژی نتوانستند برنامه خاصی ارائه دهند و هنوز بعد یکسال از برنامه خاص اقتصادی جز آزادسازی قیمتها چیز دیگری مشاهده نشده است.
وی گفت: جمله رئیس جمهور که میگوید بدجوری گیر افتادیم، گویای ضعف در مدیریت اقتصادی دولت است که باید بر اساس تکیه بر ظرفیتهای درونی حل شود. اگرچه مشکلات فعلی ناشی از عملکرد غلط بعضی از دولتهای قبل است ولی با مدیریت صحیح میتوان مشکلات را کاهش داد.
