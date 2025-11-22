محمودی: خیرین فرهنگی ستون توسعه آموزش و فرهنگ شهرستان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، زاهد محمودی بعدازظهر شنبه در آئین افتتاح پیشخان خدمات کتابخانهای خیّرساز «یعقوبی» در روستای ارلان شهرستان مرند، ضمن تبریک هفته کتاب و کتابخوانی به فعالان این حوزه، بر اهمیت توسعه فرهنگ مطالعه تاکید کرد و افزود: حمایت خیرین فرهنگی، عاملی کلیدی در تقویت زیرساختهای آموزشی و فرهنگی شهرستان است.
فرماندار مرند ادامه داد: توسعه فرهنگی و آموزشی، پایه و زیرساخت پیشرفت هر کشور است و حمایت از کتابخانهها و کتابخوانی در مناطق محروم نقش مهمی در این مسیر دارد.
محمودی با اشاره به اقدام ارزشمند حسین یعقوبی در راهاندازی پیشخان خدمات کتابخانهای در این روستا، آن را نمونهای از هوشمندی و ذکاوت در ترویج فرهنگ مطالعه دانست و افزود: کتابخانهها، بهویژه در مناطق دورافتاده، فرصتی ارزشمند برای دانشآموزان و علاقهمندان به کتاب فراهم میکنند و سرمایهگذاری فرهنگی مانند این کار ارزشمند، ماندگار و اثرگذار است.
فرماندار مرند همچنین از حمایت نهادهای مختلف فرهنگی، ادارات آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن کتابخانههای عمومی و شورای فرهنگ عمومی شهرستان تقدیر و بر لزوم استمرار حمایت از برنامههای کتابخانهای تأکید کرد.
محمودی در پایان با اشاره به نقش ماندگار خیرین فرهنگی، گفت: این اقدامات نه تنها باعث توسعه زیرساخت فرهنگی شهرستان میشود، بلکه الگویی الهامبخش برای سایر مناطق کشور خواهد بود.
