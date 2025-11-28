روحیه بسیجی رمز پیروزی ملت ایران؛ دشمنان در جنگ ترکیبی ناکام ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد مختاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند در مصلی المهدی (عج)، اظهار داشت: امام خمینی (ره) با آینده‌نگری فرمان تشکیل بسیج را صادر کردند و این روحیه انقلابی همچنان محور پیروزی‌های ملت ایران است.

وی با بیان اینکه «هرجا با روحیه بسیجی وارد میدان شدیم، عزت و موفقیت نصیب کشور شده است»، تأکید کرد: هر زمان از این روحیه فاصله گرفته‌ایم، نتیجه آن عقب‌ماندگی و خطای راهبردی بوده است.

خطیب موقت نماز جمعه بیرجند، بسیج را «پل ارتباطی مردم و حاکمیت» دانست و افزود: امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی مرهون حضور همین نیروی مردمی است.

حجت‌الاسلام مختاری با اشاره به اهمیت فرهنگ اسلامی و معارف اهل‌بیت (ع) تصریح کرد: برخی به دنبال القای جدایی دین از سیاست هستند؛ اما تجربه تاریخی امت اسلامی نشان می‌دهد که حذف دین از عرصه حکومت‌داری، خسارت‌های عمیقی به همراه دارد.

وی با بیان اینکه حاکمیت اسلامی ایران را از یک کشور وابسته به قدرت‌های غربی به کشوری تأثیرگذار در معادلات جهانی تبدیل کرده، ادامه داد: امروز ثمره استقلال و مقاومت در جای‌جای کشور قابل مشاهده است.

خطیب موقت نماز جمعه بیرجند با تأکید بر ضرورت حفظ عفاف و حجاب، گفت: تلاش برخی افراد ناآگاه یا مغرض برای عادی‌سازی بی‌حجابی، نادیده گرفتن خون بیش از ۳۰۰ هزار شهید این ملت است و مردم اجازه نخواهند داد دشمنان فرهنگی ارزش‌های اسلامی را نشانه بگیرند.

وی افزود: در سال‌های اخیر دشمن با جنگ ترکیبی و حملات سایبری و امنیتی قصد داشت نظام اسلامی را متزلزل کند؛ اما به‌واسطه هوشیاری رهبر انقلاب، توان نیروهای مسلح و حضور مردم، تمام این نقشه‌ها ناکام ماند.

حجت‌الاسلام مختاری با بیان اینکه ملت ایران در برابر هر تهدیدی با ایمان و وحدت می‌ایستند، هشدار داد: اگر دشمنان بار دیگر خیال خامی در سر داشته باشند، با شکست سنگین‌تری روبه‌رو خواهند شد و نابودی رژیم صهیونیستی را خواهند دید.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران بارها در تبعیت از رهبر انقلاب امتحان خود را پس داده‌اند، گفت: تجربه ثابت کرده مذاکره با آمریکا نتیجه‌ای جز عقب‌نشینی و از دست دادن عزت ملی ندارد.

خطیب موقت نماز جمعه بیرجند، با گرامیداشت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، افزود: نیروی دریایی یکی از پایه‌های اقتدار و بازدارندگی کشور است.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت دو دانشمند برجسته هسته‌ای کشور، شهید محسن فخری‌زاده و شهید مجید شهریاری، یادآور شد: این دانشمندان بزرگ به‌دست عوامل آمریکا و رژیم صهیونیستی ترور شدند و وظیفه ما ادامه دادن راه آنان و ایستادگی در برابر دشمن است.

حجت‌الاسلام مختاری در پایان تأکید کرد: تکیه بر قدرت‌های ظاهری جهانی همچون ثروت یا قدرت نظامی، اتکایی بی‌اساس است و همانند پناه بردن به خانه‌ای سست‌پایه، انسان را بی‌پشتوانه می‌گذارد.