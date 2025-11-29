احمد عجم در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته بسیج به همه مردم استان سمنان و ایران اسلامی بیان کرد: بسیجیان غیور و غیرتمند صلابت خودشان را همیشه از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون به نمایش گذاشته‌اند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج امسال تنها یک گوشه‌ای از صلابت و اقتدار بسیجیان شهرستان شاهرود بود که به نمایش گذاشته شد، افزود: اجرای برنامه‌های هفته بسیج هم می‌تواند غرور آفرین باشد و هم احیا کننده تفکر زیبایی که همبستگی و دلدادگی را در راستای حمایت از ایران و انقلاب اسلامی به منصه بروز و ظهور می‌رساند.

نماینده شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه حضور بسیجیان پاسخ محکمی به یاوه‌گویی ها و زیاده خواهی‌های استکبار گران به خصوص آمریکا و اسرائیل جنایتکار است، گفت: بسیجیان همواره پشت نظام و انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

عجم همچنین ادامه داد: بیم اصلی دشمنان و استکبارگرانی مانند آمریکا و ایادی او مانند اسرائیل از موشک‌ها و توان نظامی ما نیست بلکه بیم اصلی از انسجام نیروی بسیج است که آماده جانفشانی برای این آب و خاک و انقلاب اسلامی هستند.

وی با بیان اینکه فرق ما با اردوی استکبار نیز همین است ما برای شهادت دعا می‌کنیم و آنها از مرگ می‌ترسند و این ایراد اساسی است که بر استکبار گران مسلط است، افزود: دشمنان و معاندان اتفاقاً از همین روحیه بسیجی و شهادت طلبی ملت ایران اسلامی و بسیجیان است که در هراس هستند