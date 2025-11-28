امام جمعه سیراف: مجلس مردم سالارترین نهاد در خدمت منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق عاشوری در خطبههای این هفته نماز جمعه، با اشاره به پروازهای اخیر جنگندههای رژیم صهیونیستی در امتداد مرزهای ایران، این اقدام را در چارچوبی راهبردی تحلیل کرد و چهار هدف اصلی پشت پرده برای آن برشمرد.
حجتالاسلام عاشوری شبیهسازی و جمعآوری اطلاعات برای عملیات احتمالی آینده و تست سیستمهای دفاعی ایران را اولین هدف عنوان کرد. وی همچنین بر هدف اعمال فشار روانی و سیاسی بر تهران با نمایش برتری هوایی و یادآوری پایان نیافتن جنگ ۱۲ روزه، بلکه تغییر آن به فاز تهدید دائمی اشاره داشت.
وی در ادامه هماهنگی با آمریکا برای فشار دیپلماتیک و افزایش اهرم غرب در مذاکرات هستهای و منطقهای را هدف دیگر آنها دانست
امام جمعه سیراف هدف بعدی را اینگونه تشریح کرد: عادیسازی حضور و ایجاد غافلگیری با تکرار این پروازها تا در لحظه مناسب، تا اینکه حملهای واقعی از دل این الگوی تکراری صورت گیرد.
حجتالاسلام عاشوری با گرامیداشت شهادت سردار هیثم علی الطباطبائی از فرماندهان ارشد حزبالله بیان کرد: رویداد شهادت شهید ابوعلی نمادی از سه شکست رژیم در فروپاشی ساختاری مقاومت پس از شهادت رهبران آن، شکست در پروژه خلع سلاح حزبالله از طریق افکار عمومی لبنان و همچنین شکست در پیشبینی واکنشهای مقاومت به دلیل صبر راهبردی و محاسبهناپذیری حزبالله است.
هادی سیاسی بخش سیراف مجلس را مردم سالارترین نهاد در خدمت منافع ملی توصیف کرد و بر نقش حیاتی این نهاد در شرایط حساس اقتصادی تاکید کرد.
وی راهبرد مجلس را در دو محور کوتاهمدت یعنی استفاده از ابزارهای نظارتی برای رسیدگی به معیشت مردم و پاسخگویی مقامات و همچنین بلندمدت یعنی انجام اصلاحات ساختاری در نظام بودجهریزی، بانکی و مبارزه با فساد معرفی کرد.
امام جمعه سیراف با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب، چهار توصیه اصلی ایشان به ملت ایران را اینگونه برشمرد: اولاً: همانند دوران دفاع مقدس، در برابر دشمنان وحدت و یکپارچگی خود را حفظ کنیم، ثانیاً: از دولت خدمتگزار و رئیسجمهور محترم حمایت به عمل آوریم، همچنین از اسراف به شدت پرهیز کرده و در مصرف منابع حیاتی مانند آب، نان و انرژی دقت نظر داشته باشیم. و همچنین ارتباط با خداوند متعال را تقویت کرده و در همه امور، خصوصاً برای نزول باران، تأمین امنیت و عافیت، از درگاه ایشان استعانت بجوییم.
وی در ادامه، روز نیروی دریایی را به تمامی دریادلان که خون خود را در آبهای خلیج فارس اهدا نمودند و ملت ایران تبریک گفت.
این مقام مسئول به مناسبت سالروز رحلت حضرت امالبنین (س)، مادران و همسران شهدا را اسوهای از ولایت پذیری و بصیرت معرفی کرد و از ایشان به عنوان حماسه بانان پشت صحنه جبهه تجلیل کرد.
حجتالاسلام عاشوری با استناد به حدیثی نبوی، از حضور پرشور مردم ولایتمدار شهرستان کنگان و بخش سیراف در برگزاری باشکوه یازدهمین یادواره شهیدان شهر سیراف و چهارمین سالگرد شهدای گمنام تقدیر و تشکر کرد.
