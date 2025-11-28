«شهادت» پایان راه مقاومت نیست؛ اوکراین درس عبرت اعتماد به غرب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علیرضا آرامی در خطبههای این هفته نماز جمعه گرمسار به میزبانی مصلای این شهرستان ضمن اشاره به مسئله حقوق بشر در غزه بیان کرد: غزه مظلوم کماکان زیر آتش ظلم قرار دارد و دنیا در برابر این جنایتها ساکت است.
وی با بیان اینکه زنان و کودکان و مظلومان غزه بی یار و یاور در اوج مظلومیت در فقر و گرسنگی زندگی میکنند، افزود: رژیم کودک کش صهیونیستی مدام این مردم بی دفاع را مورد هجمه قرار میدهد.
امام جمعه گرمسار با بیان اینکه دنیای غرب مدعیان دروغین حقوق بشر، نظاره گر قتل عالم مردم مظلوم غزه هستند، گفت: رژیم صهیونیستی به هیچیک از تعهدات خودش پایبند نیست و این موضوع را در غزه و لبنان و … نشان داده است.
آرامی با بیان اینکه اسرائیل در قبال مسلمانان در تمام منطقه جنایت میکند، بیان کرد: یکی از جنایتهای هولناک این رژیم به شهادت رساندن شهید هیثم بود که از فرماندهان پرافتخار جبهه مقاومت محسوب میشد.
وی با بیان اینکه شهادت سرداران و عزیزان و فرماندهان هرگز مقاومت را از بین نمیبرد، افزود: دشمن احمق این را نمیفهمد و دست آخر هم نخواهد فهمید که شهادت سبب نابودی نیست همانطور که شهادت شهید نصر الله به پایان حزب الله منجر نشد.
امام جمعه گرمسار با اشاره به ماجرای اوکراین به عنوان یک نماد اعتماد نادرست به آمریکا بیان کرد: این کشور بعد از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شد و در آن زمان اوکراین یک هزار و ۸۰۰ کلاهک هستهای داشت و سومین ضرادخانه اتمی دنیا برای این کشور بود.
آرامی با بیان اینکه این کشور فریب غرب را خورد و برنامه هستهای خودش را دو دستی تقدیم غرب کرد و به جای آن وعده گرفت، افزود: امروز اوکراین هم فهمیده که هیچ وعدهای دیگر از سوی غرب محقق نمیشود اما هنوز برخی از اعتماد به آمریکا صحبت میکنند
نظر شما