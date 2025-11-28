مسیح پور: امنیت دریایی کشور امروز مرهون ایمان و تخصص جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، ناخدایکم صابر مسیح پور در سخنرانی پیش از خطبههای های نماز جمعه بهمناسبت هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با گرامیداشت یاد و خاطره حماسه سازان عملیات غرورآفرین «مروارید» در هفتم آذر ۵۹ اظهار کرد: فرزندان غیور ایران اسلامی در شصت و هفتمین روز جنگ با اجرای چند عملیات پیاپی در شمال خلیج فارس، ازجمله عملیات بزرگ مروارید، دستاوردهای راهبردی و تعیینکنندهای کسب کردند.
وی با اشاره به انهدام سکوهای «البکر» و «الامیه» و سرنگونی ۱۳ فروند هواپیما، بالگرد و شناورهای رزمی رژیم بعث توسط ناوچه پیکان با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش افزود: این عملیات نخستین پیروزی گسترده مدافعان میهن در برابر تجاوز دشمن بود که اقتدار نیروی دریایی ارتش را در خلیج فارس و دریای عمان تثبیت کرد.
فرمانده آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) با تأکید بر نقش راهبردی نداجا در قطع صادرات نفتی رژیم بعث و تداوم خطوط مواصلاتی دریایی ایران خاطرنشان کرد: یاد و خاطره شهدای ناو موشکانداز پیکان که این افتخار بزرگ را برای ملت ایران رقم زدند، همچنان زنده و الهامبخش است.
مسیحپور با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) درباره درخشندگی نیروی دریایی در دفاع مقدس گفت: ایمان، تعهد و روحیه جهادی از مهمترین مؤلفههای برتری نیروی دریایی ارتش در عرصه بینالمللی است.
وی با اشاره به موفقیت «ناوگروه ۸۶» و دریانوردی ۸ ماهه با ناوشکن تمامایرانی و عبور از چهار اقیانوس تصریح کرد: دریافت مدال پرافتخار «نیروی حیاتی و تعیینکننده» از فرمانده معظم کل قوا نشاندهنده اقتدار و توان راهبردی نداجا در حضور فرا اقیانوسی است.
فرمانده مرکز آموزش تخصصهای دریایی باقرالعلوم (ع) رشت، با تاکید بر تقویت بنیههای اعتقادی کارکنان نیروهای مسلح، از پیشرفتهای تحقیقاتی و فناورانه نیروی دریایی خبر داد و افزود: این مرکز با الگوگیری از سه مؤلفه «ایمان، شجاعت و دانش» در مسیر تربیت جوانان مؤمن و متخصص گام برمیدارد.
وی با اشاره به تقدیم چهار شهید توسط این مرکز در جنگ ۱۲ روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اظهار داشت: نیروی دریایی ارتش در چهار دهه اخیر با تلاش کارکنان مؤمن و فرماندهان ولایی، امنیت دریایی پایدار برای ناوگانهای تجاری، نفتکش و صیادی کشور ایجاد کرده و نقش مؤثری در حوزههای نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشته است.
مسیحپور تاکید کرد: جوانان تربیتشده این مرکز نیز همچون شهدای ناوچه پیکان، امروز در کنار دیگر کارکنان نداجا با اقتدار در آبهای آزاد و اقیانوسها حضور یافته و پرچم جمهوری اسلامی ایران را در برابر هرگونه تهدید برافراشته نگاه میدارند.
