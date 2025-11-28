امام جمعه چابهار: خون فخری زاده ها، علم و ایمان انقلاب را استوارتر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته چابهار گفت: در روایتی از پیامبر اکرم (ص) آمده است که مؤمنی که اندوه را از دل برادر مؤمنش بزداید، حتی با یک دانه خرما، جایگاهش بهشت خواهد بود.

امام جمعه چابهار افزود: بزرگ‌ترین نعمت آن است که انسان بتواند لبخندی بر چهره‌ای غمگین بنشاند؛ زیرا این کار موجب رضایت خداوند و پاداش الهی می‌شود.

وی با اشاره به آیه «هل جزاء الاحسان إلا الاحسان» تأکید کرد: احسان یعنی بخشش بی انتظار، خدمت بی‌مزد و محبت بی‌دلیل.

حجت الاسلام موسوی در تبیین روایتی از امام صادق (ع) گفت: کار نیک زمانی کامل می‌شود که با تعجیل انجام گیرد، کوچک شمرده نشود و با منت همراه نباشد.

وی افزود: بهترین انسان کسی است که از ظلم بگذرد پیش از آنکه عذرخواهی شود و در برابر بدی، با مهربانی پاسخ دهد.

امام جمعه چابهار با تأکید بر اینکه بزرگی انسان در نیک‌رفتاری اوست نه در شایستگی دیگران، خاطرنشان کرد: احسان واقعی آن است که پنهان باشد؛ زیرا اگر با خودنمایی همراه شود، ارزش خود را از دست می‌دهد.

وی در ادامه به مناسبت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: رزمندگان دلاور نیروی دریایی در این روز با ایثار و تقدیم شهدا ضربه‌ای کاری بر نیروی دریایی رژیم بعث عراق وارد کردند و تا پایان جنگ توان حضور جدی در دریا را از دشمن گرفتند.

حجت الاسلام موسوی همچنین سالروز شهادت دانشمند شهید محسن فخری‌زاده را یادآور شد و گفت: مسیر روشن جهاد علمی با خون شهیدان هرگز خاموش نخواهد شد. موسوی با نقل سخن امام سجاد (ع) افزود: شهادت برای مؤمنان سعادت است و تهدید به شهادت، تهدیدی بی‌اثر برای خاندان نبوت.

امام جمعه چابهار تأکید کرد: خون شهیدان فخری‌زاده و شهریاری علم و ایمان انقلاب را استوارتر کرده است و دشمنان دریافته‌اند که با ترور دانشمندان، پیشرفت ایران متوقف نمی‌شود.

وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله سید حسن مدرس بیان کرد: مدرس نماد شجاعت، ساده‌زیستی و دغدغه مردم بود و نمایندگان مجلس باید او را الگو قرار دهند؛ زیرا اگر مجلس درست عمل کند، همه امور سامان می‌یابد و اگر کج حرکت کند، همه چیز آسیب خواهد دید.