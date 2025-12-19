  1. استانها
امام جمعه چابهار: امام باقر(ع)؛ پیشگام جهاد تبیین دربرابر تحریف‌ها بود

چابهار - امام جمعه چابهار گفت: امام باقر(ع) با علم و معرفت در برابر فتنه‌ها و تحریف‌ها ایستاد و با جهاد تبیین، حقیقت را روشن ساخت؛ الگویی که امروز نیز تنها راه مقابله با جنگ شناختی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمد موسوی در خطبه‌های نمازجمعه این چابهار با اشاره به ماه رجب گفت: این ماه فرصت تقرب و خودسازی است؛ ماهی که درهای رحمت الهی گشوده می‌شود و پیامبر اسلام آن را ماه استغفار معرفی کرده‌اند.

امام جمعه چابهار افزود: ذکر «لا اله الا الله» از بهترین اذکار این ماه است و روزه‌داری در آغاز، میانه یا پایان رجب، طبق روایت امام باقر (ع)، بهشت را بر انسان واجب می‌کند. موسوی تأکید کرد: ماه رجب ماه توبه و بازگشت به خداست و دعاهای آن راهگشای معنویت و زندگی‌اند.

وی همچنین با اشاره به میلاد امام محمد باقر (ع) بیان کرد: دوران ایشان پر از فتنه و تحریف بود، اما امام باقر (ع) با علم و جهاد تبیین حقیقت را روشن ساختند. امروز نیز همان فتنه‌ها در قالب شبهه‌افکنی و تحریف ارزش‌ها تکرار می‌شود و تنها راه مقابله با آن، آگاهی، علم و جهاد تبیین است.

حجت الاسلام موسوی در ادامه سخنان خود با اشاره به میلاد امام محمد باقر (ع) گفت: دوران ایشان سرشار از فتنه‌ها، شبهه‌افکنی‌ها و تحریف ارزش‌ها بود؛ همان‌طور که امروز نیز شاهد تکرار همان جریان‌ها در قالب شعارهای زیبا و سخنان فریبنده هستیم.

وی تأکید کرد: امام باقر (ع) با علم و معرفت عمیق، نهضت علمی و معرفتی شیعه را پایه‌گذاری کردند و با جهاد تبیین، چهره حقیقت را آشکار ساختند. امروز نیز تنها راه مقابله با جنگ شناختی دشمن و شبهه‌افکنی‌های رسانه‌ای، بیداری، آگاهی و تبیین است؛ وظیفه‌ای که بر دوش همه دلسوزان دین و جامعه قرار دارد تا با روشنگری، جامعه را از اسارت دروغ و تحریف نجات دهند.

