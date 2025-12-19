به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید محمد موسوی در خطبههای نمازجمعه این چابهار با اشاره به ماه رجب گفت: این ماه فرصت تقرب و خودسازی است؛ ماهی که درهای رحمت الهی گشوده میشود و پیامبر اسلام آن را ماه استغفار معرفی کردهاند.
امام جمعه چابهار افزود: ذکر «لا اله الا الله» از بهترین اذکار این ماه است و روزهداری در آغاز، میانه یا پایان رجب، طبق روایت امام باقر (ع)، بهشت را بر انسان واجب میکند. موسوی تأکید کرد: ماه رجب ماه توبه و بازگشت به خداست و دعاهای آن راهگشای معنویت و زندگیاند.
وی همچنین با اشاره به میلاد امام محمد باقر (ع) بیان کرد: دوران ایشان پر از فتنه و تحریف بود، اما امام باقر (ع) با علم و جهاد تبیین حقیقت را روشن ساختند. امروز نیز همان فتنهها در قالب شبههافکنی و تحریف ارزشها تکرار میشود و تنها راه مقابله با آن، آگاهی، علم و جهاد تبیین است.
حجت الاسلام موسوی در ادامه سخنان خود با اشاره به میلاد امام محمد باقر (ع) گفت: دوران ایشان سرشار از فتنهها، شبههافکنیها و تحریف ارزشها بود؛ همانطور که امروز نیز شاهد تکرار همان جریانها در قالب شعارهای زیبا و سخنان فریبنده هستیم.
وی تأکید کرد: امام باقر (ع) با علم و معرفت عمیق، نهضت علمی و معرفتی شیعه را پایهگذاری کردند و با جهاد تبیین، چهره حقیقت را آشکار ساختند. امروز نیز تنها راه مقابله با جنگ شناختی دشمن و شبههافکنیهای رسانهای، بیداری، آگاهی و تبیین است؛ وظیفهای که بر دوش همه دلسوزان دین و جامعه قرار دارد تا با روشنگری، جامعه را از اسارت دروغ و تحریف نجات دهند.
